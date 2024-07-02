Киян попередили про високу концентрацію в повітрі небезпечних речовин 2 липня

Про це інформує КМДА.

Вказано, що концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень. Це може негативно вплинути на самопочуття людей.

Крім того, у Києві температура сягатиме + 32 С°. Спека сприятиме накопиченню й інших забруднювальних речовин в приземному шарі повітря.

"Будьте уважні та обережні! Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - додали в КМДА.