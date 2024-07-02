Киян попередили про високу концентрацію в повітрі небезпечних речовин 2 липня
У столиці України протягом дня вівторка, 2 липня, у повітрі гранично допустимого рівня сягне концентрація небезпечних речовин, а саме - діоксиду азоту
Про це інформує КМДА.
Вказано, що концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень. Це може негативно вплинути на самопочуття людей.
Крім того, у Києві температура сягатиме + 32 С°. Спека сприятиме накопиченню й інших забруднювальних речовин в приземному шарі повітря.
"Будьте уважні та обережні! Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - додали в КМДА.
- 2 липня у більшості регіонів України очікується спекотна погода без опадів. Проте у західних областях під вечір можливі грозові дощі.
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