"Коли буде безпечно": авіакомпанія AirBaltic має готовий план повернення в Україну

Про це повідомив Bloomberg головний виконавчий директор Мартін Гаусс.

Зазначається, що авіакомпанія планує перевести свої потужності з інших напрямків в Україну, як тільки це буде безпечно. Крім цього, AirBaltic також хотіла б залишати деякі літаки в Україні на ніч - практика, відома як "нічна зупинка".

"Ми можемо літати вночі, якщо це буде безпечно. Я б навіть полетів туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти й продати квитки, а квитки вже продані", - заявив Гаусс.

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Раніше AirBaltic виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси. Ryanair Holdings Plc пообіцяла розмістити 30 літаків і допомогти відновити авіаційну галузь України після закінчення війни.

Повідомляється, що авіакомпанія зможе перетинати повітряний простір України, щоб літати прямими маршрутами на південь від Латвії до таких пунктів призначення, як Дубай і Греція.

Що відомо про відкриття аеропортів в Україні

Раніше повідомлялося, що надзвичайний і повноважний посол Турецької Республіки в Україні Мустафа Левент Більген готовий лобіювати можливість відкриття Львівського аеропорту.

18 січня заступник глави ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року.

Згодом стало відомо, що Україна починає переговори з регуляторами США та ЄС про відкриття аеропортів. Водночас Украерорух зазначав, що повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

2 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що достатні засоби ППО, зокрема літаки F-16, дозволи б Україні відкрити аеропорт у Львові.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ казав, що функціонуючий аеропорт у Львові може бути потенційною ціллю росіян, тому для його відкриття потрібно усвідомлювати усі можливі ризики.

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Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовою умовою для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.