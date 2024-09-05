Комітет Верховної Ради вдруге рекомендує прийняти відставку віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції ТОТ Верещук

Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти відставку Віцепрем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни", - написав він.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Наступного дня Верховна Рада провалила голосування.