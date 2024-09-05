Комітет Верховної Ради вдруге рекомендує прийняти відставку віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції ТОТ Верещук
На засіданні Комітет Верховної Ради України вдруге рекомендує проголосувати за відставку віцепрем'єр-міністерки та міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук
Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти відставку Віцепрем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни", - написав він.
Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Наступного дня Верховна Рада провалила голосування.
- Очільник фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".
- У вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку.
- До цього Руслан Стефанчук повідомив, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
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