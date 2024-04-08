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Комітет ВР визначився із розміром штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації, - нардеп Іонушас

8 квітня, 2024 понедiлок
18:00
Суспільство мобілізація

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізації визначив розміри штрафів для громадян, посадовців та юридичних осіб

Про це розповів голова комітету Сергій Іонушас у коментарі РБК-Україна.

Комітет рекомендував викласти деякі норми законопроєкту №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію у такому вигляді:

  • За порушення правил військового обліку у мирний час штраф 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ж це діяння скоєно повторно або в особливий період (тобто під час дії воєнного стану) - від 1000 - 1500 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17 000-25 500 тисяч гривень.
  • За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений у мирний час штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та 17 000 - 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штраф становитиме 17 000 - 25 500 гривень для звичайних громадян, та для посадових осіб юридичних осіб - 34 000 - 59 500 гривень.

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Комітет ВР також рекомендував не вносити зміни цим законопроєктом у Кримінальний кодекс України, залишивши норми в чинній редакції. Також комітет рекомендував парламенту ухвалити цей законопроєкт за основу і в цілому.

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Іонушас зазначив, чи погодяться депутати у залі Верховної ради прийняти законопроєкт одразу в цілому стане відомо пізніше.

  • 2 квітня Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний".
  • Того ж дня президент підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
  • Депутати українського парламенту надто довго розглядали новий закон про мобілізацію, вважає президент Володимир Зеленський.
Теги:
Україна
Верховна Рада
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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