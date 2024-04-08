Комітет ВР визначився із розміром штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації, - нардеп Іонушас

Про це розповів голова комітету Сергій Іонушас у коментарі РБК-Україна.

Комітет рекомендував викласти деякі норми законопроєкту №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію у такому вигляді:

За порушення правил військового обліку у мирний час штраф 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ж це діяння скоєно повторно або в особливий період (тобто під час дії воєнного стану) - від 1000 - 1500 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17 000-25 500 тисяч гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений у мирний час штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та 17 000 - 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штраф становитиме 17 000 - 25 500 гривень для звичайних громадян, та для посадових осіб юридичних осіб - 34 000 - 59 500 гривень.

Читайте також: Нинішнє ставлення українців до мобілізації і ТЦК допомагає Росії: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк звернувся до медіа, блогерів та всього суспільства

Комітет ВР також рекомендував не вносити зміни цим законопроєктом у Кримінальний кодекс України, залишивши норми в чинній редакції. Також комітет рекомендував парламенту ухвалити цей законопроєкт за основу і в цілому.

Читайте також: Що означає скасування статусу "обмежено придатний": пояснення Міноборони

Іонушас зазначив, чи погодяться депутати у залі Верховної ради прийняти законопроєкт одразу в цілому стане відомо пізніше.