"Кожен крок не потрібно погоджувати з генпрокурором": Кравченко про закон, що обмежує повноваження НАБУ й САП

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Робота з САП також до цього часу була конструктивною: я їм погоджував продовження варти народного депутата (...) інші процесуальні дії погоджував. Як були повноваження тільки в генерального прокурора, що він повинен приймати рішення, вони повинні погоджувати з генпрокурором – так вони й залишаються, тільки трішки збільшилося повноважень щодо погодження в деяких випадках… Кожен крок їм не потрібно погоджувати з генеральним прокурором", – наголосив Кравченко.

У контексті НАБУ генпрокурор сказав, що звертатиме увагу на кримінальні провадження, які не мають процесуального рішення від року до пʼяти часу.

"Я вже говорив про це, і ті, які в активному стані, завершуються або передаються, немає доцільності ніякої, аби їм заважати закінчити це провадження… У визначених випадках про зміну тільки генеральний прокурор буде приймати рішення", – додав він.