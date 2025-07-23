"Кожен крок не потрібно погоджувати з генпрокурором": Кравченко про закон, що обмежує повноваження НАБУ й САП
Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи ухвалений закон щодо НАБУ і САП, заявив, що кожен крок органам не потрібно погоджувати з ним
Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
"Робота з САП також до цього часу була конструктивною: я їм погоджував продовження варти народного депутата (...) інші процесуальні дії погоджував. Як були повноваження тільки в генерального прокурора, що він повинен приймати рішення, вони повинні погоджувати з генпрокурором – так вони й залишаються, тільки трішки збільшилося повноважень щодо погодження в деяких випадках… Кожен крок їм не потрібно погоджувати з генеральним прокурором", – наголосив Кравченко.
У контексті НАБУ генпрокурор сказав, що звертатиме увагу на кримінальні провадження, які не мають процесуального рішення від року до пʼяти часу.
"Я вже говорив про це, і ті, які в активному стані, завершуються або передаються, немає доцільності ніякої, аби їм заважати закінчити це провадження… У визначених випадках про зміну тільки генеральний прокурор буде приймати рішення", – додав він.
Закон №12414: що передувало
Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.
Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
Йдеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:
- забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;
- бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
- надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
- самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.
Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.
Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.
Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
Зеленський 23 липня провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів після ухвалення закону, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП.
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