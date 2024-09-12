Кудрицький про своє звільнення: "Мета в тому, щоб перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики"

Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

"Можливо, мета в тому, щоб перевести під ручний контроль всі ці майбутні інвестиції у відбудову енергетики та розвиток нової генерації", - прокоментував Кудрицький мету свого звільнення.

Він також додав, що Укренерго "завжди не давало спокою" тими рівнями закупівельних цін на обладнання та матеріали, які вони публікували, і які часто виявлялися нижчими, ніж в інших компаній енергетичного сектору.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи сприймає він своє звільнення як боротьбу за фінансові потоки, Кудрицький зазначив, що Укренерго "безумовно завжди знаходиться у фокусі уваги", оскільки має оборот у 100 млрд грн і залучила понад 1,5 млрд євро західної підтримки.

"Враховуючи, що Міністерство енергетики отримало великий вплив на регулятора - НКРЕКП - через призначення членами комісії людей, які були нещодавно працівниками Міненерго, виходить, що "неслухняна" компанія в секторі залишалася лише одна", - сказав ексголова Укренерго.

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Він розповів про певну боротьбу двох концепцій. Одна полягає в тому, що держава у централізований спосіб буде будувати нову генерацію, залучати західні інвестиції у державні компанії та контролювати, "хто скільки побудує, скільки електроенергії та кому протранспортує".

Інша концепція, яку відстоювало Укренерго, полягає в тому, що ринок необхідно лібералізувати, "що чим менше держсектору в енергетиці є, тим буде краще". Вони вважали, що варто залучити для відбудови української енергетики приватний капітал.

На запитання, чи вважає він, що основною метою його звільнення є зміна політики компанії, Кудрицький припустив, що "ця зміна пов'язана з бажанням отримати більше контролю за всім, що відбувається в Укренерго".

Про звільнення Кудрицького

Наприкінці серпня низка ЗМІ повідомляли, що Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Галущенко.

Увечері 2 вересня наглядова рада Укренерго прийняла рішення про звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.

Двоє членів наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреасон у вівторок, 3 вересня, оголосили про припинення повноважень після звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 вересня розповів, коли призначать нового керівника Укренерго та замінять членів наглядової ради, які подали у відставку.