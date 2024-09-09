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Ексклюзив

Ми руйнуємо систему управління Укренерго: експерт з енергоефективності Павлюк про реакцію міжнародної спільноти на відставку Кудрицького

Тетяна Нижник
9 вересня, 2024 понедiлок
20:25
Суспільство Укренерго

Те, що на звільнення голови державної компанії реагують високі представники урядів інших країн — погано

Зміст

Таку думку висловив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк в етері телеканалу "Еспресо".

"Це погана новина для нас. Адже саме ці уряди, країни, їхні банки утримують нашу енергетику та бюджет на плаву, і вони роблять це за умови, що ми виконуємо цивілізовані правила гри. Державні компанії — це завжди величезні гроші, особливо, коли ми говоримо про енергетичний сектор. Традиційно у нас це були політичні та фінансові призначення, де з цих компаній брали гроші в розмірі сотень мільярдів, і це тривало десятиліттями", - зазначив він.

Ми перейшли до режиму, де прийняли правила організації економічної співпраці в Європі, і ці правила передбачають корпоративне управління, зауважив Павлюк.

"Тобто компанія працює як державна, але як комерційна компанія, де є власність держави, але є наглядова рада, яка відстоює інтереси компанії та споживачів, витримуючи баланс. Ці призначення не є політичними, політичні партії та уряд не втручаються безпосередньо в управління компаніями, що дає їм можливість нормально працювати. Під ці правила ми отримали допомогу, Укренерго отримувало величезні кредити. Нагадаю, що більшість руйнувань внаслідок ракетних обстрілів РФ, Укренерго ремонтувало систему передачі електроенергії без державних грошей. Укренерго залучало кредити, допомогу, обладнання тощо. Ба більше, компанія "Укренерго" фактично фінансує значною мірою зелену енергетику України, тому що саме з її прибутку на транспортування електроенергії фінансується значна частина зеленого тарифу. Компанія в таких умовах ще спроможна це робити, а ми беремо і руйнуємо систему управління. Очевидно, що якщо на це звертають увагу уряди інших країн, то нічого доброго нам це не обіцяє" - пояснив він.

  • Увечері 2 вересня наглядова рада Укренерго прийняла рішення про звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. 
  • Раніше повідомлялося, що Кудрицького вирішили  звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Галущенко. 
  • Двоє членів наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреасон у вівторок, 3 вересня, оголосили про припинення повноважень після звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.
  • 6 вересня Шмигаль розповів, коли призначать нового керівника Укренерго та замінять членів наглядової ради, які подали у відставку.
Теги:
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