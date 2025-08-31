"Лише від певних модулів": студенти та учні не зможуть повністю відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що від базової військової підготовки у школах та університетах не можна буде повністю відмовитися навіть з релігійних міркувань
Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Newsмейкер на телеканалі "Інтер".
Водночас, за словами міністра, учні й студенти матимуть можливість не проходити ті модулі, які суперечать їхнім переконанням.
"Ні, не має права відмовитися. Він може відмовитися від певних модулів", — відповів міністр на запитання, чи дозволяє закон студенту уникнути військової підготовки через релігійні погляди.
Читайте також: Базова військова підготовка у вишах: за що можуть вигнати студента та хто звільняється від БЗВП
За словами Лісового, аналогічні правила діятимуть і для предмета "Захист України" в школах, і для курсу базової військової підготовки у закладах вищої освіти (надалі — "Основи національного спротиву").
"Якщо релігійні переконання тобі забороняють брати до рук зброю - не бери до рук зброю. Але є інші модулі: тактична медицина, орієнтування в просторі і багато іншого про те, як працює система оборони. Це все можна вивчати", — пояснив міністр.
- Із початку навчального року в українських вишах планують ввести обов’язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП) для студентів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе