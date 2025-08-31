"Лише від певних модулів": студенти та учні не зможуть повністю відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Newsмейкер на телеканалі "Інтер".

Водночас, за словами міністра, учні й студенти матимуть можливість не проходити ті модулі, які суперечать їхнім переконанням.

"Ні, не має права відмовитися. Він може відмовитися від певних модулів", — відповів міністр на запитання, чи дозволяє закон студенту уникнути військової підготовки через релігійні погляди.

Читайте також: Базова військова підготовка у вишах: за що можуть вигнати студента та хто звільняється від БЗВП

За словами Лісового, аналогічні правила діятимуть і для предмета "Захист України" в школах, і для курсу базової військової підготовки у закладах вищої освіти (надалі — "Основи національного спротиву").

"Якщо релігійні переконання тобі забороняють брати до рук зброю - не бери до рук зброю. Але є інші модулі: тактична медицина, орієнтування в просторі і багато іншого про те, як працює система оборони. Це все можна вивчати", — пояснив міністр.