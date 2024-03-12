Матернова про шлях України в ЄС: багато вимог здаватимуться безпричинними, але членство варте цього

Про це пані посол сказала в коментарі Еспресо.

"Я вважаю, що Україна виконала величезну кількість роботи в межах слідування реформам, аби інтегруватись до ЄС за останні багато років, але що стало екстраординарним - це здатність мобілізуватися, приймати та впроваджувати реформи в часи повномасштабного вторгнення. Мобілізація на шляху до ЄС і усі ті складні завдання від ЄС справді були видатними", - сказала Катаріна Матернова.

Дипломатка попередила, що переговори на шляху до членства можуть розчаровувати, але наголосила, що приєднання до ЄС варте докладених зусиль.

"Зараз ми лише на півшляху і ще багато вимог буде висуватися постійно Євросоюзом. Переговорний процес, я впевнена, інколи буде розчаровувати. І буде багато вимог, які здаватимуться безпричинними. Ціна приєднання до ЄС - варта усього цього. Я сама зі Словаччини, ми пройшли такий самий процес і всі ті зусилля були вартими того, щоб стати членами ЄС", - сказала Катаріна Матернова.