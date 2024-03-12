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Матернова про шлях України в ЄС: багато вимог здаватимуться безпричинними, але членство варте цього

12 березня, 2024 вiвторок
03:18
Суспільство Катаріна Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала екстраординарним впровадження Україною євроінтеграційних реформ в умовах повномасштабної війни

Про це пані посол сказала в коментарі Еспресо.

"Я вважаю, що Україна виконала величезну кількість роботи в межах слідування реформам, аби інтегруватись до ЄС за останні багато років, але що стало екстраординарним - це здатність мобілізуватися, приймати та впроваджувати реформи в часи повномасштабного вторгнення. Мобілізація на шляху до ЄС і усі ті складні завдання від ЄС справді були видатними", - сказала Катаріна Матернова.

Дипломатка попередила, що переговори на шляху до членства можуть розчаровувати, але наголосила, що приєднання до ЄС варте докладених зусиль.

"Зараз ми лише на півшляху і ще багато вимог буде висуватися постійно Євросоюзом. Переговорний процес, я впевнена, інколи буде розчаровувати. І буде багато вимог, які здаватимуться безпричинними. Ціна приєднання до ЄС - варта усього цього. Я сама зі Словаччини, ми пройшли такий самий процес і всі ті зусилля були вартими того, щоб стати членами ЄС", - сказала Катаріна Матернова.

  • 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
  • 21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.
  • 22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.
  • Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі Еспресо повідомила, що Єврокомісія має до 14 березня ухвалити рішення щодо представлення переговорної рамки про вступ України до ЄС.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
членство в ЄС
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