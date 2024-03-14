Медведчук оскаржить в апеляції рішення суду про заборону на адвокатську діяльність в Україні

Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка", з посиланням на текст судової ухвали.

Віктор Медведчук, якого звинувачують у державній зраді, не погодився із рішенням Київського окружного адміністративного суду, який йому відмовив у поновлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Він оскаржив це рішення в апеляції.

12 березня Шостий апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою відкрив апеляційне провадження за скаргою Медведчука.

До колегії суддів входять: Любов Костюк, Наталія Бужак, Михайло Кобаль.

Фото: ГІ Голка