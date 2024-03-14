Медведчук оскаржить в апеляції рішення суду про заборону на адвокатську діяльність в Україні
Віктор Медведчук подав апеляційну скаргу на рішення суду про позбавлення його права займатись адвокатською діяльністю в Україні
Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка", з посиланням на текст судової ухвали.
Віктор Медведчук, якого звинувачують у державній зраді, не погодився із рішенням Київського окружного адміністративного суду, який йому відмовив у поновлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Він оскаржив це рішення в апеляції.
12 березня Шостий апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою відкрив апеляційне провадження за скаргою Медведчука.
До колегії суддів входять: Любов Костюк, Наталія Бужак, Михайло Кобаль.
Фото: ГІ Голка
- Нагадаємо, Медведчука позбавили права на заняття адвокатською діяльністю за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини, 24 травня 20223 року.
- 9 серпня Медведчук подав позов на рішення про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю.
- 9 лютого Київський окружний адміністративний суд відмовив Медведчуку у задоволенні адміністративного позову про позбавлення його права на адвокатську діяльність в Україні. Залишивши право на подання апеляції.
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