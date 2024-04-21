Міністр Галущенко запевнив, що в Україні не буде тотального блекауту
У Міністерстві енергетики заспокоїли українців, що тотального блекауту чекати не варто
Про це міністр Герман Галущенко заявив в етері телемарафону.
Водночас потрібно бути готовим, що Росія й надалі атакуватиме енергетику.
"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - сказав міністр енергетики.
Галущенко наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.
"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що для атаки Трипільської ТЕС росіяни випустили 11 ракет.
- Енергетики вже підготували графіки відключення світла, які в разі потреби запровадять у Києві.
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