Міністр Галущенко запевнив, що в Україні не буде тотального блекауту

Про це міністр Герман Галущенко заявив в етері телемарафону.

Водночас потрібно бути готовим, що Росія й надалі атакуватиме енергетику.

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - сказав міністр енергетики.

Галущенко наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.