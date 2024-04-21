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Міністр Галущенко запевнив, що в Україні не буде тотального блекауту

21 квітня, 2024 неділя
01:41
Суспільство Герман Галущенко

У Міністерстві енергетики заспокоїли українців, що тотального блекауту чекати не варто

Про це міністр Герман Галущенко заявив в етері телемарафону.

Водночас потрібно бути готовим, що Росія й надалі атакуватиме енергетику.

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - сказав міністр енергетики.

Галущенко наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися. 

"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.

  • 16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що для атаки Трипільської ТЕС росіяни випустили 11 ракет.
  • Енергетики вже підготували графіки відключення світла, які в разі потреби запровадять у Києві.
Теги:
Економіка
Війна з Росією
Військові новини
блекаут
Енергетика
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