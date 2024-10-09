Міноборони розробило вимоги до тентів для ЗСУ та запросило виробників подавати заявки на постачання
Міністерство оборони розробило технічний опис на новий зразок тенту для військових та запросило виробників та постачальників долучитися до процесу військових випробувань
Про це повідомляє Міноборони.
"Головне управління розвитку матеріального забезпечення розробило технічний опис на новий зразок речового майна "Тент універсальний польовий (Тип 2)"", - йдеться у повідомленні.
Міноборони запросило виробників та постачальників долучитися до процесу військових випробувань цього зразка. Для цього необхідно виготовити та надати не менше 10 таких тентів, дотримуючись вимог військового стандарту.
Зацікавленим у співпраці потрібно подати онлайн-заяву №3 на платформі "Партнер МОУ".
- Міністерство оборони України з початку 2024 року кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки, з них понад 600 - українського виробництва.
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