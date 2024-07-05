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Мінʼюст подав позов щодо стягнення майна Медведчука й Марченко на користь України

5 липня, 2024 п'ятниця
20:30
Суспільство Віктор Медведчук та Оксана Марченко

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду стосовно стягнення в дохід держави майна екснардепа й підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко

Зміст

Про це повідомляє Мінʼюст. 

Відомство зауважує, що Марченко й Медведчук є наближеними особами до керівництва Росії й водночас вони "перебувають в особистих дружніх зв’язках" із російським диктатором Володимиром Путіним. 

Водночас Мінʼюст заявив, що до стягнення заявлено рухоме майно: 24 автомобілі, 2 повітряних судна (літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427), прогулянкове судно (типу Azimut benetti spa, назва судна – "Романс 1"). 

До переліку нерухомого майна внесено більше 20 об’єктів, а також корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо), майнові права на 8 торгівельних марок, кошти в еквіваленті близько 1,9 млн грн, більше 1 тис. одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей, зокрема годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру й залізничний вагон-ресторан з меблями.

У повідомленні акцентують, що позов стосовно Медведчука й Марченко подали про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції".

  • 29 серпня 2022 року у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.
  • 7 лютого 2023 року стало відомо, що компанії Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. Їй оголосили підозру, а згодом викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.
  • 23 лютого суд наклав арешт на активи та майно  Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
  • 5 квітня біля Славська на Львівщині арештували земельні ділянки Оксани Марченко вартістю 17,5 млн грн., яку під будівництво готелю незаконно передав сколівський чиновник. Йдеться про сільськогосподарські та рекреаційні землі.
  • 11 квітня Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченко — дружину колишнього народного депутата, кума Путіна, Віктора Медведчука.
  • 28 травня 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо дружини підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука Оксани Марченко за вчинення злочинів проти нацбезпеки України.
  • 19 червня Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука.
Теги:
Україна
Оксана Марченко
Віктор Медведчук
Війна з Росією
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