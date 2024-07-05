Мінʼюст подав позов щодо стягнення майна Медведчука й Марченко на користь України

Про це повідомляє Мінʼюст.

Відомство зауважує, що Марченко й Медведчук є наближеними особами до керівництва Росії й водночас вони "перебувають в особистих дружніх зв’язках" із російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас Мінʼюст заявив, що до стягнення заявлено рухоме майно: 24 автомобілі, 2 повітряних судна (літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427), прогулянкове судно (типу Azimut benetti spa, назва судна – "Романс 1").

До переліку нерухомого майна внесено більше 20 об’єктів, а також корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо), майнові права на 8 торгівельних марок, кошти в еквіваленті близько 1,9 млн грн, більше 1 тис. одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей, зокрема годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру й залізничний вагон-ресторан з меблями.

У повідомленні акцентують, що позов стосовно Медведчука й Марченко подали про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції".