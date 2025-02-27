Містить натяк на Будапештський меморандум: нардеп Мережко прокоментував рамкову угоду про копалини між Україною та США

Про це передає кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

Олександр Мережко наголосив на тому, що наразі йдеться виключно про рамкову угоду, вже після затвердження якої потрібно буде робити напрацювання для справжнього міжнародного договору, який потребуватиме ратифікації Верховною Радою.

"Це політична домовленість. Але президент сказав, що наступний договір, за яким буде відбуватися відповідна робота, напрацювання, він планує передати на ратифікацію у Верховну Раду. Тобто це рамкова угода. Йдеться про те, що треба в майбутньому опрацювати, створити справжній міжнародний договір. З усіма деталями, які притаманні міжнародним договорам", - пояснив Мережко.

Він також розповів, чому наразі немає офіційної версії документа, хоча раніше в ЗМІ з’явився текст цієї угоди.

"Сьогодні хтось порушив питання: чому ми не бачимо офіційної версії? З дуже простої причини – тому що насправді цей текст ще не був підписаний офіційно. А ви знаєте, що бувають у міжнародній політиці, у міжнародній дипломатії такі ситуації, коли перемовини відбуваються до останньої хвилини до підписання. Тобто на сьогодні офіційної версії немає. Але дуже цікавий текст, я ознайомився з ним", - зазначив політик.

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Говорячи про текст угоди, Олександр Мережко зауважив, що "це ситуація win-win і для самого Трампа, і для України".

"Там є цікаве положення, такий натяк на Будапештський меморандум. Тобто нагадування американській стороні про те, що Україна віддала свою ядерну зброю. І, відповідно, логічний висновок, який випливає із цього, що необхідно і далі підтримувати Україну", - додав він.

Окрім цього, Мережко звернув також увагу на стилістику і на термінологію, яка використовується в документі.

"З огляду на це можна сказати, що це типовий "memorandum of understanding", тобто, міжнародна угода політичного характеру. Тому що там використовується термін "учасники". Зазвичай використовується у міжнародних договорах термін "сторони" договору. Хоча там сказано також про те, що ця угода має обов’язковий характер, але це не обов’язково робить цю угоду міжнародним договором, який підпорядковується міжнародному праву", - зазначив політик.

Також він акцентував на параграфі, що стосується економічного відновлення України.

"Йдеться про те, що Україна не буде залучати країни або держави, які вороже ставилися до України. Знаєте, питання: а що мається на увазі? Натяк на що? У мене є версія, що це, мабуть, американська сторона наполягала. І це може бути натяком на Китай", - припустив Мережко.

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Він додав, що головна ідея цієї угоди полягає в тому, що "треба домовлятися і далі", і "працювати над справжнім міжнародним договором", на підставі якого буде створено Інвестиційний фонд відбудови України.

"Дуже важливе положення стосовно того, що коли цей фонд буде створено, то його прибутки будуть вкладатися в розвиток української економіки. Якихось загроз або проблем із цим текстом, з цією домовленістю я не бачу", - сказав Олександр Мережко.

Він також наголосив, що ця угода є "серйозною дипломатичною перемогою" України.

"Ще один такий момент: ця угода – це ознака нашої суб’єктності. Тому що нашим переговорникам, нашим дипломатам, починаючи з головного дипломата – президента, з самого початку треба було відстоювати інтереси. При чому перед нашим найбільшим союзником, партнером, від якого у багатьох питаннях ми залежимо, але, незважаючи на це, вдалося відстояти державні інтереси", - резюмував Мережко.