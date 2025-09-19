"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані

Про це в ефірі Еспресо заявила кореспондентка Суспільного Людмила Трум.

"Наразі до міста прибуло понад 20 тисяч паломників. До вечора ця цифра може змінитися до 25 тисяч. Про це повідомила PR-директорка Міжнародного доброчинного фонду Анастасія Баришнікова. Також вона зазначила, що для тих, хто вже приїхав до міста, сьогодні розпочнеться шабат. Тож із вечора 19 вересня основна маса прочан не прибуватиме. Вони вже почнуть приїзд у вечір 20 вересня", - сказала вона.

Журналістка розповіла, що місто відреагувало, як і зазвичай.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, влада закликала прочан не відвідувати місто, адже ні область, ні Україна, ні, зокрема, влада міста не може гарантувати безпеку для усіх прочан, адже не вистачає укриттів і загалом вони не можуть контролювати ситуацію в країні. Місто реагує добре. Тут увели обмежувальні заходи, перекрили район паломництва, діють блокпости, перевіряють прочан, місцевих мешканців, транспорт на предмет заборонених речовин. Місцеві мешканці проходять по перепустках, аби забезпечити безпеку як і самих уманців, так і прочан", - наголосила Трум.

Вона розповіла про поліцію в місті.

"Дійсно, біля могильного комплексу цадика Нахмана стоять відповідні вказівники, які показують напрямок до укриття, проте їх кількість не відповідає кількості прочан, які приїздять до міста. Поліції вистачає, аби регулювати порядок в районі паломництва. Всі реагують добре. Є перекладачі, які допомагають комунікації між українською стороною та паломниками, проводять роз'яснювальну роботу. Все в межах свята", - підсумувала журналістка.

Що відомо про свято Рош а-Шана:

Рош а-Шана — це єврейський Новий рік, одне з головних релігійних свят у юдаїзмі. Воно символізує початок нового року за єврейським календарем і вважається днем Божого суду, коли підбиваються підсумки року, що минає, і визначається доля людини на наступний рік.

Свято триває два дні й супроводжується молитвами, покаянням, традиційним трубленням у шофар (баранячий ріг) і родинними застіллями. Це час духовного оновлення, роздумів над власними вчинками та звернення до Бога.