Мораторій в Європі на критику української влади було знято одним законопроєктом, - кореспондентка Висоцька

Про це в етері Еспресо повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька.

"Європейці вже оговтались від першого шоку, коли президент Зеленський підписав скандальний законопроєкт 12414. Раніше в Європі був мораторій на критику Володимира Зеленського та України в цілому, бо триває війна і що б не трапилось в Україні ЄС ставився до цього толерантно. Зараз цей мораторій одним законопроєктом було просто знято. Тепер європейські чиновники почали озвучувати й інші проблеми, які раніше замовчувались. До прикладу, коли відбувся конкурс на очільника БЕБ, втім, призначення так і не відбулось, у ЄС це ніяк не прокоментували. Вчора мені особисто речник Єврокомісії повідомив, що вони відкрито наполягають призначити керівника БЕБ", - розповіла Висоцька.

За словами журналістки, після скандального законопроєкту в ЄС почали критикувати Київ й за інші проблеми, про які раніше замовчували.

"До України посиплються й нові претензії. Зокрема, у питаннях корупції, яка існує в Україні. Раніше це питання також не коментували. Фактично закон про позбавлення незалежності НАБУ й САП відкрив шлюзи критики з боку ЄС і закрити їх складно буде. Є політики, які прямо говорять про розчарування в Україні", - підсумувала вона.