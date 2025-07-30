Мораторій в Європі на критику української влади було знято одним законопроєктом, - кореспондентка Висоцька
Після підписання законопроєкту 12414, відновити довіру європейських чиновників до України буде дуже складно
Про це в етері Еспресо повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька.
"Європейці вже оговтались від першого шоку, коли президент Зеленський підписав скандальний законопроєкт 12414. Раніше в Європі був мораторій на критику Володимира Зеленського та України в цілому, бо триває війна і що б не трапилось в Україні ЄС ставився до цього толерантно. Зараз цей мораторій одним законопроєктом було просто знято. Тепер європейські чиновники почали озвучувати й інші проблеми, які раніше замовчувались. До прикладу, коли відбувся конкурс на очільника БЕБ, втім, призначення так і не відбулось, у ЄС це ніяк не прокоментували. Вчора мені особисто речник Єврокомісії повідомив, що вони відкрито наполягають призначити керівника БЕБ", - розповіла Висоцька.
За словами журналістки, після скандального законопроєкту в ЄС почали критикувати Київ й за інші проблеми, про які раніше замовчували.
"До України посиплються й нові претензії. Зокрема, у питаннях корупції, яка існує в Україні. Раніше це питання також не коментували. Фактично закон про позбавлення незалежності НАБУ й САП відкрив шлюзи критики з боку ЄС і закрити їх складно буде. Є політики, які прямо говорять про розчарування в Україні", - підсумувала вона.
- 24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.
- Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії. Його мають розглянути в парламенті 31 липня.
- 29 липня стало відомо, що ЄС попередив Україну, що в разі невідновлення незалежності НАБУ і САП і повного скасування норм законопроєкту №12414 фінансову допомогу буде заморожено.
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