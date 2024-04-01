МОЗ планує почати з квітня повторні перевірки ВЛК

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі телемарафону.

"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", - проінформувала вона.

За словами Карчевич, такі перевірки - це елемент моніторингу, який дозволяє зрозуміти, як "зміни реалізуються на місцях".

Заступниця міністра розповіла, що основні проблеми в роботі ВЛК пов’язані з впровадженням медичних карт, черг в окремих медзакладах, відсутності навчання лікарів, які працюють у лікарсько-консультативній комісії.

Водночас Карчевич зазначила, що Міністерство охорони здоров’я разом із правоохоронцями перевірили більше 53 тис. медико-експертних справ. Вона додала, що правоохоронні органи вилучили понад 18 тис. справ у рамках кримінальних проваджень.

"Виявляємо невиправдані рішення, проводяться повторні огляди, проводиться притягнення до відповідальності винних", - сказала заступниця міністра.