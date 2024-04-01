МОЗ планує почати з квітня повторні перевірки ВЛК
Міністерство охорони здоров’я України має намір з квітня почати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій, щоб пересвідчитись у виконанні раніше наданих рекомендацій
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі телемарафону.
"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", - проінформувала вона.
За словами Карчевич, такі перевірки - це елемент моніторингу, який дозволяє зрозуміти, як "зміни реалізуються на місцях".
Заступниця міністра розповіла, що основні проблеми в роботі ВЛК пов’язані з впровадженням медичних карт, черг в окремих медзакладах, відсутності навчання лікарів, які працюють у лікарсько-консультативній комісії.
Водночас Карчевич зазначила, що Міністерство охорони здоров’я разом із правоохоронцями перевірили більше 53 тис. медико-експертних справ. Вона додала, що правоохоронні органи вилучили понад 18 тис. справ у рамках кримінальних проваджень.
"Виявляємо невиправдані рішення, проводяться повторні огляди, проводиться притягнення до відповідальності винних", - сказала заступниця міністра.
- На початку березня стало відомо, що МОЗ перевірить ВЛК у Києві через збільшення скарг.
- 27 березня стало відомо, що МОЗ перевірило роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у Києві.
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