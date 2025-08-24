На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили

Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем - один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження, розповідає Нацполіція.

Для припинення правопорушення на місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького райуправління поліції та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

"Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям.

Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.