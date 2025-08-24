Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили

На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили

Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
21:49
Суспільство Трагедія почалася з підпалу сіна у цій стодолі (Криворізький район Дніпровщини)

У неділю, 24 серпня 2025 року, близько 16:00 на полі біля села Карпівка Криворізького району Дніпровської області місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно у господарській будівлі, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей

Зміст

Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем - один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження, розповідає Нацполіція.

Для припинення правопорушення на місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького райуправління поліції та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Читайте також: У Дніпрі та області викрили 36 шахрайських кол-центрів: як вони працювали

"Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям.

Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.

Путін та Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
22:32
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
Росія ввечері 24 серпня запустила по Україні ударні БПЛА: куди рухаються ворожі дрони
22:23
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціям у столиці Ємена
22:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Гасло "Ніколи знову" не відповідає настроям чинної генерації в Європі, - Портников
22:09
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
Росіяни в Україні бачать тільки два ресурси, - історик Алфьоров
22:00
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Ніхто не вірив, що українська незалежність постане так швидко, - історик Зінченко
21:15
Ексклюзив
Портников
Мене не вербували, я сам вербував очільників КДБ, - Портников
21:05
Ексклюзив
Євген Нищук
Ми будемо брати сучасних авторів, - Нищук про репертуар театру Франка
20:56
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
20:45
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Було три третини зі своєю мотивацією, - історик Зінченко про всеукраїнський референдум 1 грудня
20:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Коли 23 серпня я чув, що комуністична партія гратиме стабілізуючу роль, я сидів і сміявся, - Портников
20:05
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Повернення до кордонів 1991 року - нереалістичне завдання на сьогодні, - офіцер ЗСУ Матяш
20:02
OPINION
Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі
19:55
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
19:41
Ексклюзив
ядерна зброя
Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков
19:33
Ексклюзив
Андрій Ковальов
"Їм треба запропонувати нову юрисдикцію": релігієзнавець Ковальов про вірян УПЦ МП
19:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
18:59
Вадим Пристайко
Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"
18:40
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Потрібно, щоб в Європі з’явилося відчуття, що якщо зараз маніакального Путіна не зупинити, він буде іти далі, - Рибачук
18:39
Партнерський матеріал
Засновник Meest Group Ростислав Кісіль
"Соціальна відповідальність усіх бізнесів": як Meest Group продовжує розвиватися попри війну та наближає перемогу
18:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Все має мати сенс, - Нищук про пропозицію втрете стати міністром культури
18:07
Ексклюзив
Трамп на даху
Ідеологія MAGA - це надовго, трампізм залишиться після Трампа, - журналіст Хотин
18:00
Інтерв’ю
Вони йшли вбивати СРСР: як українська незалежність застала КДБ зненацька. Розмова Портникова і Зінченка
18:00
OPINION
Ми в центрі перетину геополітичних схем і сценаріїв
17:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Мета силовиків полягала в тому, щоб створити новий режим без КПРС і без Горбачова, - Портников
17:40
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з бійцями 155-ої бригади імені Анни Київської на Покровському напрямку
Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку
17:15
Інтерв’ю
Джон Болтон
Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
17:10
Ексклюзив
Євген Нищук
Нашою місією зараз є зцілювати певні рани і надихати, - керівник театру Франка Нищук
17:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ніхто не готувався до такої війни, навіть Росія не була готова, - офіцер ЗСУ Матяш
16:52
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Завдяки 68-му обміну полоненими до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
16:13
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності
16:01
OPINION
Що приховує "реформа" Офісу президента?
16:00
Інтерв’ю
Як масштабувався театр Франка під час війни і як дві Революції вплинули на протести сьогодення. Інтерв’ю з ексміністром культури Євгеном Нищуком
15:41
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: подробиці
15:38
Партнерський матеріал
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:10
вибух, ракетна атака
Підрозділи ГУР та СБС уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області РФ
14:56
G7
Міністри закордонних справ країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності України
14:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко в День Незалежності побажав українцям "мирного неба"
14:36
Black Cloud
Буря на Burning Man знищила українську інсталяцію Black Cloud
14:05
Ексклюзив
ВПС ЗСУ
Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек
14:05
Ексклюзив
Україна НАТО
Якби Європа та США не боялися, ця війна була б нами виграна, - офіцер ЗСУ Матяш
Більше новин
