На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили
У неділю, 24 серпня 2025 року, близько 16:00 на полі біля села Карпівка Криворізького району Дніпровської області місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно у господарській будівлі, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей
Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем - один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження, розповідає Нацполіція.
Для припинення правопорушення на місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького райуправління поліції та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.
Читайте також: У Дніпрі та області викрили 36 шахрайських кол-центрів: як вони працювали
"Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", - йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям.
Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.
- У травні СБУ і Нацполіція затримали пʼятьох підпалювачів, один із них хотів знищити синагогу в Кривому Розі на замовлення РФ.
