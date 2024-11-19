На Одещині після кількох днів блекауту запроваджують графіки відключень

Про це повідомляє ДТЕК.

Акцентується, що ситуація на Одещині дозволяє повернутися до графіків відключень електроенергії:

у 1 групи світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;

у 2 групи - з 07:00 до 11:00;

у 3 групи - з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00;

у 4 групи - з 12:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;

у 5 групи - з 13:00 до 16:00;