На Одещині після кількох днів блекауту запроваджують графіки відключень
В Одеській області 20 листопада запроваджують графіки стабілізаційних відключень із 06:00
Про це повідомляє ДТЕК.
Акцентується, що ситуація на Одещині дозволяє повернутися до графіків відключень електроенергії:
- у 1 групи світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;
- у 2 групи - з 07:00 до 11:00;
- у 3 групи - з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00;
- у 4 групи - з 12:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;
- у 5 групи - з 13:00 до 16:00;
- у 6 групи - з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00.
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У ДТЕК наголошують, що відключення можуть коригувати протягом дня, якщо Укренерго оновлять вказівки через ситуацію в енергосистемі.
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