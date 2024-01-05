На згадку залишив напис "Путін - придурок": амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер відвідав український криголам "Ноосфера"
Український криголам "Ноосфера" відвідав американський актор-амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер: на згадку екіпажеві він залишив записку з написом "Путін - придурок"
Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.
"Нашу "Ноосферу" відвідав крутезний гість - Лієв Шрайбер, відомий американський актор, продюсер, режисер та один із найвідданіших амбасадорів України в ініціативі UNITED24. Зустріч була випадковою, але дуже теплою та дружньою", - йдеться у повідомленні.
У науковому центрі розповіли, що актор перебував в круїзі Антарктикою. Він побачив український криголам, який прямував зі станції "Академік Вернадський" до Чилі в районі острова Кінг Джордж. Через UNITED24 він зв'язався з екіпажем та попросив про зустріч.
Фото: uac.gov.ua
"Капітан "Ноосфери" Олександр Гришко залюбки погодився, і вже за кілька годин Лієв піднявся на борт українського флагмана. Звісно, головною темою короткого спілкування стала повномасштабна війна в Україні та можливість нашої держави навіть в таких умовах розвивати науку й антарктичні дослідження", - зазначили у Національному антарктичному науковому центрі.
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На згадку про свій візит актор залишив запис українською мовою: "Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери" дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом. Путін – придурок!!!".
Фото: uac.gov.ua
Екіпаж подякував акторові за зустріч та підтримку України та висловив сподівання про наступну зустріч у порту в Одесі під час святкування української перемоги.
Фото: uac.gov.ua
Довідково. Лієв Шрайбер - американський актор, режисер та продюсер. Він народився у Сан-Франциско, проте має українське коріння. Після початку повномасштабного вторгнення актор започаткував ініціативу BlueCheck Ukraine, разом із гуманітарною організацією World Central Kitchen варив борщ для вимушених переселенців на вокзалі в польському Перемишлі, відвідував Львів, щоб підтримати проєкт психологічної допомоги Ukraine Needs You.
6 липня 2022 року Шрайбер став амбасадором UNITED24 за напрямом "Медична допомога" та ініціював збір коштів на закупівлю генераторів для українських лікарень.
- 28 січня 2022 року науково-дослідне судно "Ноосфера" відправлялося у свій перший рейс до Антарктиди. Це був перший вихід українського корабля в Південний океан за 20 років
- 9 квітня 2023 року на станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка експедицій. Після 408 днів науково-дослідний криголам "Ноосфера" відвіз фахівців додому.
- 17 листопада 2023 року "Ноосфера" вирушила з Кейптауна в Антарктику. Це його третя експедиція.
- 6 грудня 2023 року криголам прибув до польської антарктичної станції "Арцтовський". Далі він попрямував до українських полярників на станцію "Академік Вернадський".
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