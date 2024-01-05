На згадку залишив напис "Путін - придурок": амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер відвідав український криголам "Ноосфера"

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

"Нашу "Ноосферу" відвідав крутезний гість - Лієв Шрайбер, відомий американський актор, продюсер, режисер та один із найвідданіших амбасадорів України в ініціативі UNITED24. Зустріч була випадковою, але дуже теплою та дружньою", - йдеться у повідомленні.

У науковому центрі розповіли, що актор перебував в круїзі Антарктикою. Він побачив український криголам, який прямував зі станції "Академік Вернадський" до Чилі в районі острова Кінг Джордж. Через UNITED24 він зв'язався з екіпажем та попросив про зустріч.

Фото: uac.gov.ua

"Капітан "Ноосфери" Олександр Гришко залюбки погодився, і вже за кілька годин Лієв піднявся на борт українського флагмана. Звісно, головною темою короткого спілкування стала повномасштабна війна в Україні та можливість нашої держави навіть в таких умовах розвивати науку й антарктичні дослідження", - зазначили у Національному антарктичному науковому центрі.

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На згадку про свій візит актор залишив запис українською мовою: "Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери" дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом. Путін – придурок!!!".

Фото: uac.gov.ua

Екіпаж подякував акторові за зустріч та підтримку України та висловив сподівання про наступну зустріч у порту в Одесі під час святкування української перемоги.

Фото: uac.gov.ua

Довідково. Лієв Шрайбер - американський актор, режисер та продюсер. Він народився у Сан-Франциско, проте має українське коріння. Після початку повномасштабного вторгнення актор започаткував ініціативу BlueCheck Ukraine, разом із гуманітарною організацією World Central Kitchen варив борщ для вимушених переселенців на вокзалі в польському Перемишлі, відвідував Львів, щоб підтримати проєкт психологічної допомоги Ukraine Needs You.

6 липня 2022 року Шрайбер став амбасадором UNITED24 за напрямом "Медична допомога" та ініціював збір коштів на закупівлю генераторів для українських лікарень.