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"Нам бракує людей": у Сухопутних військах закликали українців вступати до лав ЗСУ

8 квітня, 2024 понедiлок
13:29
Суспільство Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк звернувся до українців і закликав військовозобов'язаних знайти у собі мужність вступити до лав Збройних Сил, адже армії бракує людей

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами командувача Сухопутних військ, чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми, і тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя.

"У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було - нам бракує людей!" - заявив Павлюк.

Він зазначив, що російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав.

"Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили. Ми маємо змусити його забиратися геть з нашої землі. Якщо ми цього не зробимо, ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі. Подивіться на саму Росію, на тимчасово окуповані території", - написав Павлюк.

Генерал-лейтенант підкреслив, що ЗСУ - це єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога. За його словами, усі громадяни України "мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні, особливо під час битви за існування держави".

"Нагадаю, що захист держави - це конституційний обов’язок громадянина. Військо – це братерство. Захист держави – надскладна, але водночас найважливіша і найпрестижніша справа. Відкиньмо страшилки і маніпуляції та розберемось, як є насправді. Отримали ви повістку чи самі прийшли в ТЦК оновити дані - це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня", - зауважив командувач Сухопутних військ.

  • Напередодні Олександр Павлюк засудив те, як наразі у медіа, блогосфері та повсякденні українське суспільство сприймає мобілізаційні заходи й діяльність ТЦК.

Теги:
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
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