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Ексклюзив

Напевне, хтось з радників підказав так діяти, - нардеп-"слуга" Веніславський про підписання Зеленським закону про НАБУ і САП

Євген Козярін
28 липня, 2025 понедiлок
20:47
Суспільство Федір Веніславський

Можливо, підписання президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про обмеження незалежності НАБУ і САП - це помилка, яка була кимось допущена з помічників глави держави

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від "Слуги Народу" Федір Веніславський.

"Президент свою позицію озвучив. Він на цей час і абсолютно обґрунтовано сконцентрований на питаннях війни. Тому рішення, яке ухвалив парламент і яке негайно було направлено на підпис президенту, він підписав. Ну, напевне, хтось з радників президента порадив йому саме таким чином діяти", - вважає він.

На його думку, будуть відповідні кадрові висновки у президента.

"Тому що ми ж розуміємо, що президент дуже багато має різноманітних напрямків діяльності в умовах війни і, ну, це була, напевно все-таки помилка, яка була кимось допущена з помічників президента. Я думаю, це буде виправлено 31 липня", - підсумував нардеп.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Окрім президентської фракції "Слуга Народу", даний закон також підтримала "Батьківщина" і ще деякі народні депутати.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Президент України
Володимир Зеленський
НАБУ
Федір Веніславський
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