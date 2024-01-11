Нардеп Железняк розповів, коли Рада може розглянути новий законопроєкт щодо мобілізації

Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк у етері телеканалу "Еспресо".

"Ймовірно, наступного тижня відбудеться додаткове засідання, на якому буде прийнято фінальне рішення по законопроєкту про військовий реєстр. Попередньо повідомлялось про вівторок, але думаю, це буде що трохи пізніше. Отже, це один із сценаріїв", - повідомив він.

Відповідно, можливо до цього моменту буде доопрацьована версія Закону про мобілізацію, зауважив нардеп.

"Там є окремі питання по Регламенту, як це буде внесено. Тому, що уряд свій законопроект відкликав, а чотири альтернативні законопроекти досі залишаються. Але є певна ймовірність, що все ж таки в січні, ще до відкриття нової сесії парламенту, буде розглядатися Законопроект про зміни щодо мобілізації в першому читанні. Я б не робив прогнозів щодо конкретних дат, але така можливість точно залишається", - резюмував Железняк.