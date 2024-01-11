Нардеп Железняк розповів, коли Рада може розглянути новий законопроєкт щодо мобілізації
У січні можуть розглянути законопроєкт про зміни щодо мобілізації
Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк у етері телеканалу "Еспресо".
"Ймовірно, наступного тижня відбудеться додаткове засідання, на якому буде прийнято фінальне рішення по законопроєкту про військовий реєстр. Попередньо повідомлялось про вівторок, але думаю, це буде що трохи пізніше. Отже, це один із сценаріїв", - повідомив він.
Відповідно, можливо до цього моменту буде доопрацьована версія Закону про мобілізацію, зауважив нардеп.
"Там є окремі питання по Регламенту, як це буде внесено. Тому, що уряд свій законопроект відкликав, а чотири альтернативні законопроекти досі залишаються. Але є певна ймовірність, що все ж таки в січні, ще до відкриття нової сесії парламенту, буде розглядатися Законопроект про зміни щодо мобілізації в першому читанні. Я б не робив прогнозів щодо конкретних дат, але така можливість точно залишається", - резюмував Железняк.
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19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
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25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
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8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.
- У четвер, 11 січня, законопроєкт №10378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали, а уряд - відкликав.
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