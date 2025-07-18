Нарощення виробництва, якісне забезпечення військових, цифровізація процесів: Шмигаль провів першу нараду із заступниками

Про це він повідомив у Telegram.

"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку", - зазначив Денис Шмигаль.

фото: t.me/Denys_Smyhal

Він додав, що перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності.

"Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", - резюмував міністр оборони.