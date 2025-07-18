Нарощення виробництва, якісне забезпечення військових, цифровізація процесів: Шмигаль провів першу нараду із заступниками
У п’ятницю, 18 липня, новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу нараду зі своїми заступниками
Про це він повідомив у Telegram.
"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку", - зазначив Денис Шмигаль.
фото: t.me/Denys_Smyhal
Він додав, що перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності.
"Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", - резюмував міністр оборони.
- Нагадаємо, 17 липня парламент підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів. Колишнього очільника уряду Дениса Шмигаля призначили на посаду міністра оборони України.
- Під час виступу з трибуни Верховної Ради Денис Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи на новій посаді.
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