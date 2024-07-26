"Не тільки відкуплення": Стефанчук пообіцяв, що законопроєкт про угоди зі слідством у корупційних справах допрацюють
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламентський комітет допрацює законопроєкт №11340 про укладення угод про визнання винуватості у корупції
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За словами спікера ВР, у законі має бути передбачено питання, що "відкупитись" зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. А також така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.
"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - прокоментував Стефанчук, зауваживши, що законопроєкт зміниться до другого читання.
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"Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - резюмував Стефанчук.
- 18 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах.
- 19 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах уже оцінює Європейська комісія.
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