"Не тільки відкуплення": Стефанчук пообіцяв, що законопроєкт про угоди зі слідством у корупційних справах допрацюють

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами спікера ВР, у законі має бути передбачено питання, що "відкупитись" зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. А також така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.

"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - прокоментував Стефанчук, зауваживши, що законопроєкт зміниться до другого читання.

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"Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - резюмував Стефанчук.