"Незалежність інституцій не пропала": генпрокурор Кравченко щодо закону, який обмежує повноваження НАБУ й САП

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"У нас відповідно до Конституції є система органів прокуратури. Там визначено, що єдиний генеральний прокурор є в Україні, який здійснює свої повноваження, свою діяльність. В першу чергу – це координує діяльність всіх правоохоронних органів, і відповідає за все, що стосується правоохоронних органів, в кримінальних провадженнях також. Були у співпраці САП і генерального прокурора до змін конкретні повноваження. Десь керівник САП міг підписувати підозру, приймати процесуальне рішення без погодження генерального прокурора. Десь до цих змін не міг без підпису генерального прокурора щось погоджувати. Ми так і співпрацювали. Раз на тиждень зустрічались або, коли необхідно було прийняти процесуальне рішення в той чи інший час, ми співпрацювали", - пояснив Руслан Кравченко.

Він додав, що після внесених змін, повноважень у генерального прокурора стало більше.

"Незалежність інституцій не пропала. Інституції як працювали, так і продовжують працювати. Незаконно надали якісь повноваження до генерального прокурора? Ні. Конституції це відповідає, це моя особиста думка, як юриста. Щось зміниться в роботі у САП і НАБУ? Ні. Тільки повноваження генерального прокурора збільшаться, і погоджень процесуальних документів з генеральним прокурором стане більше", - наголосив Кравченко.

Генеральний прокурор також прокоментував обмеження для проведення невідкладних обшуків.

"Щодо обшуків, вчора ввечері перед брифінгом дізнався, що обмежено проведення невідкладних обшуків. Можна проводити тільки обшуки, які стосуються збереження життя людини, здоров'я, а також у справах, які стосуються держзради. Ця норма, як мені на сьогоднішній день відомо, направлена більш на захист бізнесу, тому що деякі правоохоронні органи зловживали своїм правом і проводили у компаніях, у бізнесу невідкладні обшуки, а потім тільки йшли їх легалізувати в судах і у прокурора", - зауважив він.

Кравченко повідомив, що під час наради у президента керівники САП та СБУ висловили невдоволення внесеними змінами, оскільки, за їхніми словами, в окремих випадках необхідно мати можливість проводити невідкладні обшуки і в інших кримінальних провадженнях

"Президент на це сказав, що щоб ми всі підготували всі свої зауваження", - резюмував Кравченко.

Закон №12414: що передувало

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Йдеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Зеленський 23 липня провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів після ухвалення закону, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП.