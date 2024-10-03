Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

Про це йдеться на офіційній сторінці НАТО.

Як пише Bloomberg, Марк Рютте прибув до Києва зі своїм першим закордонним візитом як новий генеральний секретар НАТО на знак підтримки України.

"Європейська правда" повідомляє, що новий генеральний секретар НАТО вже провів перемовини із президентом Володимиром Зеленським, а за підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.

"Ми говорили сьогодні про українські потреби у ППО та взаємодію із сусідами. Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "шахедів", які поєднують російський та іранський режими", - сказав Володимир Зеленський.

Згодом президент розповів, що на зустрічі з новообраним генсеком НАТО були обговорені План перемоги, ситуація на фронті, потреби українських військових, зокрема в ППО.

"Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні", - підкреслив Зеленський.

Також він наголосив: "справді важливим" є те, що перший візит Рютте як очільника Північноатлантичного альянсу відбувається в Україну.

"Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка", - додав український лідер.

Фото: V_Zelenskiy_official