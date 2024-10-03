"Обговорили кроки, які приведуть до історичних рішень": Сибіга провів розмову з Блінкеном

Про це глава українського МЗС повідомив у соцмережі Х.

За його словами, під час розмови з держсекретарем обговорили результати візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Сибіга також згадав про "кроки, які приведуть до історичних рішень".

"У межах нашого регулярного діалогу відбулася продуктивна телефонна розмова з Ентоні Блінкеном для обговорення результатів візиту Володимира Зеленського в США та координації подальших кроків, які приведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу", - зазначив міністр.

As part of our regular dialogue, had a productive phone call with @SecBlinken to follow up on @ZelenskyyUa’s U.S. visit and coordinate further steps that will lead to historic decisions, and bring our victory closer — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) October 3, 2024

22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де провів зустрічі з низкою американських посадовців.

