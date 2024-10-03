"Обговорили кроки, які приведуть до історичних рішень": Сибіга провів розмову з Блінкеном
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3 жовтня провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Про це глава українського МЗС повідомив у соцмережі Х.
За його словами, під час розмови з держсекретарем обговорили результати візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Сибіга також згадав про "кроки, які приведуть до історичних рішень".
"У межах нашого регулярного діалогу відбулася продуктивна телефонна розмова з Ентоні Блінкеном для обговорення результатів візиту Володимира Зеленського в США та координації подальших кроків, які приведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу", - зазначив міністр.
- 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де провів зустрічі з низкою американських посадовців.
- 23 вересня Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виготовляє артилерійські снаряди 155 калібру.
- 26 вересня президент України прибув до Капітолію для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Потім він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом.
- Того ж дня Зеленський провів зустріч з кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс
- 27 вересня у Нью-Йорку пройшла зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
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