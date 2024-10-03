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"Обговорили кроки, які приведуть до історичних рішень": Сибіга провів розмову з Блінкеном

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2024 четвер
22:23
Суспільство Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3 жовтня провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Зміст

Про це глава українського МЗС повідомив у соцмережі Х.

За його словами, під час розмови з держсекретарем обговорили результати візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Сибіга також згадав про "кроки, які приведуть до історичних рішень".

"У межах нашого регулярного діалогу відбулася продуктивна телефонна розмова з Ентоні Блінкеном для обговорення результатів візиту Володимира Зеленського в США та координації подальших кроків, які приведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу", - зазначив міністр.

  • 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де провів зустрічі з низкою американських посадовців.
  • 23 вересня Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виготовляє артилерійські снаряди 155 калібру.
  • 26 вересня президент України прибув до Капітолію для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Потім він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом.
  • Того ж дня Зеленський провів зустріч з кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс
  • 27 вересня у Нью-Йорку пройшла зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Теги:
Світ
МЗС України
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
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