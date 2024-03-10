"Обговорили майбутню зустріч в Україні": Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Про це Зеленський написав у телеграмі.

Зазначається, що лідери обговорили ситуацію на фронті та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

"Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України", - написав президент.

За його словами, президенти також обмінялися думками про очікувану майбутню зустріч в Україні найближчим часом.