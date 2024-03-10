"Обговорили майбутню зустріч в Україні": Зеленський провів телефонну розмову з Макроном
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 березня, провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном
Про це Зеленський написав у телеграмі.
Зазначається, що лідери обговорили ситуацію на фронті та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.
"Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України", - написав президент.
За його словами, президенти також обмінялися думками про очікувану майбутню зустріч в Україні найближчим часом.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
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