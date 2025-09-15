"Одна із найсумніших речей, які я коли-небудь бачив": принц Гаррі підсумував візит до Києва
Принц Гаррі розповів про свої емоції під час свого візиту до Києва 12 вересня, коли він, зокрема, був на народному меморіалі на Майдані Незалежності
Про це пише The Guardian.
Принц Гаррі розповів журналістам, що під час візиту до меморіалу хотів знайти місце подалі від усіх, аби покласти вінок.
"Боже мій, це як лабіринт. Я не усвідомив, як далеко він зайшов. Чесно кажучи, це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив. Але також одна з найкрасивіших", – висловився він.
Принц також припустив, що війни можна і потрібно було уникнути.
Видання пише, що після цього візиту британець зникає: його автівка відʼїхала від групи близько на годину. Після повернення Гаррі був мовчазний. The Guardian підозрює: Гаррі поїхав на зустріч з президентом Володимиром Зеленським, однак ніхто із них цього не визнав.
Зазначено, що в дипломатичних колах говорили про бажання українського лідера зустрітися з принцом, але в уряді Великої Британії дали зрозуміти, що краще б він цього не робив.
"Теорія полягала в тому, що надання платформи (принцу Гаррі) може бути нерозумною політикою в той день, коли новий міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер також була в місті", – пояснили в матеріалі.
- 12 вересня принц Гаррі приїхав до Києва разом із представниками фонду Invictus Games Foundation та зустрівся з українськими ветеранами.
- Він також зустрівся з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.
