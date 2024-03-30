Петиція до уряду щодо переспрямування коштів з телемарафону та Freedom на ЗСУ зібрала необхідну для розгляду кількість підписів
Петиція із закликом переспрямувати кошти, якими фінансуються телемарафон "Єдині новини" та телеканал Freedom, на забезпечення потреб ЗСУ зібрала понад 25 тис. підписів - тепер її має розглянути Кабмін
Петицію №41/005936-24еп на сайті Кабміну зареєстрували 17 січня. Станом на 30 березня вона зібрала понад 28 тисяч підписів.
Автор петиції вказує, що створення телемарафону та контенту для Freedom є "надзвичайно дорогими для державного бюджету".
"За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень", - йдеться у петиції.
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Крім того, вказано, що "телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі" та "є засобом політичної боротьби". Також автор наголошує, що вони "є інструментом збагачення власників телеканалів, які отримують гроші з бюджету на створення продуктів для телемарафонів"
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"Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є шкідливими для національної безпеки, демократії та економіки України. Ми вимагаємо припинити трансляцію телемарафонів та перерозподілити виділені на них кошти на потреби оборони країни", - зазначено в петиції.
- Раніше міжнародна організація "Репортери без кордонів", яка стежить за дотриманням свободи слова у світі, закликала український уряд зупинити телемарафон "Єдині новини" для посилення плюралізму в ЗМІ.
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