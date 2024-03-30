Петиція до уряду щодо переспрямування коштів з телемарафону та Freedom на ЗСУ зібрала необхідну для розгляду кількість підписів

Петицію №41/005936-24еп на сайті Кабміну зареєстрували 17 січня. Станом на 30 березня вона зібрала понад 28 тисяч підписів.

Автор петиції вказує, що створення телемарафону та контенту для Freedom є "надзвичайно дорогими для державного бюджету".

"За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень", - йдеться у петиції.

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Крім того, вказано, що "телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі" та "є засобом політичної боротьби". Також автор наголошує, що вони "є інструментом збагачення власників телеканалів, які отримують гроші з бюджету на створення продуктів для телемарафонів"

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"Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є шкідливими для національної безпеки, демократії та економіки України. Ми вимагаємо припинити трансляцію телемарафонів та перерозподілити виділені на них кошти на потреби оборони країни", - зазначено в петиції.