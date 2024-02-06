Повернутися до конкуренції в медіа: "Репортери без кордонів" закликали уряд зупинити телемарафон

Про це йдеться на сайті організації.

Зазначено, що телемарафон транслюється в Україні майже два роки. Він має низьку довіру глядачів, а також критикується суспільством.

"Телемарафон "Єдині новини" був корисним і ефективним у боротьбі з безпрецедентною хвилею російської дезінформації, яка прокотилася країною в лютому 2022 року, але він застарів і, перш за все, зараз підриває плюралізм ЗМІ. За останні два роки українські телеканали зуміли реорганізуватися та покращити кадровий склад і тепер можуть надавати більше перевіреної та перевіреної інформації. Сьогодні всі вони здатні боротися з російською пропагандою кожен на своєму рівні, зберігаючи при цьому свій плюралізм і редакційну незалежність. Тому ми закликаємо український уряд припинити телемарафон. Збільшення фінансової підтримки громадських і незалежних ЗМІ зараз є пріоритетом", - заявила керівниця офісу Східної Європи та Центральної Азії RSF Жанна Кавельє.

Організація зауважила, телемарафон підтримує президент Володимир Зеленський, хоча його прессекретар Сергій Никифоров у грудні минулого року визнав, що "Єдині новини" потрібно реформувати. Наголошується, що бюджет для новинного марафону перевищує 1,5 млрд грн (понад €37 млн).

Телемарафон "Єдині новини" започаткували телеканали після повномасштабного російського вторгнення. Його роботу згодом затвердив уряд. Транслюють новинний телемарафон чотири приватні канали: Інтер, 1+1, Ми Україна та ICTV, а також два громадські канали - Суспільне та Рада.

Водночас він має російськомовний аналог Свобода, який запустили Інтер, 1+1, Ми Україна та група StarlightMedia, до якої входить телеканал ICTV.