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Ексклюзив

Посадовці, прикриваючись вторгненням РФ, вводять цензуру, - Княжицький

Ірена Моляр
10 жовтня, 2024 четвер
21:20
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький зауважив, що демократичні країни надають допомогу Україні, щоб ми могли побудувати сильну демократію та стали частиною вільного світу

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Кожна влада завжди хоче обмежити свободу слова. І якби не було стримуючих факторів, то давно свободу слова обмежили б будь-які режими всюди у світі, щоб вічно правити. Але демократія для того й існує. Нам зараз допомагають, наш бюджет ми в основному отримуємо завдяки допомозі демократичних країн. А якщо демократії в нас не буде, то ми не будемо отримувати ці кошти в бюджет. Ще трошки нам будуть надавати допомогу, але все менше і менше. Бо нам якось хочуть подати сигнал – будуйте сильну демократію, ставайте частиною вільного світу, і ми будемо вас підтримувати. Якщо ви цього не робитимете, то ми не будемо вас підтримувати", - зазначив нардеп.

За його словами, наші посадовці та чиновники цього не усвідомлюють, бо їм здається, що світ побудований зовсім цинічно. А головний захист від цинізму – цінності демократії, свобода слова та верховенство права, які постіно в нас намагаються обмежити, хоч і зупиняються під тиском Заходу.

"Це продовжуються від виборів 2019 року, але найбільше від повномасштабного вторгнення. Посадовці, прикриваючись вторгненням РФ, вводять цензуру. Зараз виступає міністр культури й каже, що Єдиний телемарафон потрібен. Однак всі опитування показують, що нікому він не потрібен. Немає в марафоні опозиціонерів, це звичайна пропагандистська машина, а роблять її великі приватні телевізійні канали тих бізнесменів, які підтримують владу. А влада за це їм платить з бюджету, забираючи в армії, військових і ФОПів. Я допускаю, що може бути єдина інформаційна політика і вона потрібна під час війни, але для цього не треба з бюджету групці олігархічних каналів надавати кошти, а потім розповідати про боротьбу з олігархами. А якщо ти вже надаєш, то роби це прозоро, оголошуй тендер, запрошуй всіх, а не тільки тих, хто готовий тебе хвалити, й запрошуй опозицію. Це нормальні правила для демократичної країни. Вони не усвідомлюють тієї реальної катастрофи, в якій перебуває наша країна: бракує людей в армії, озброєнь, коштів. А вони думають далі, як восхваляти себе, роблячи з цілої країни ідіотів. Ну, так не буває, це так не працює", - наголосив Микола Княжицький.

Теги:
Україна
Микола Княжицький
цензура
олігархи
Війна з Росією
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