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Прихильники традиційної сім'ї, серед яких є військові, зберуться на Майдані Незалежності

15 червня, 2024 субота
22:32
Суспільство подарунки сім'ям загиблих

У неділю, 16 червня 2024 року, на столичному Майдані відбудеться акція на підтримку традиційних уявлень про родину

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Відповідні анонси розмістили пресслужби українських громадських організацій та партій правого спектру. До них також готові приєднатися відомі військові та представники церков.

"Ми закликаємо усіх небайдужих приєднатися до події, щоб висловити свою підтримку традиційним сімейним цінностям. Акція має на меті привернути увагу до важливості збереження сім'ї в сучасному світі та спільними зусиллями сприяти укріпленню інституту родини", - запрошує, зокрема, "Центурія".

Долучитися до заходу також запрошує учасник війни з Росією Крістіан Ударов.

Перед цим українські праві просили владу Києва не дозволяти проведення КиївПрайду-2024, учасники його також завтра збираються пройти пішою ходою у середмісті Києва (точна локація, щоправда, ще не відома), однак там їм відповіли відмовою.

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