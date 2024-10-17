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Профільний комітет ВР підтримав законопроєкт про створення Міністерства демографії та діаспори

Ольга Бабишена
17 жовтня, 2024 четвер
00:49
Суспільство українські біженці в ЄС

Комітет Верховної ради із питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт щодо створення Міністерства демографії та діаспори України

Зміст

Про це у коментарі Суспільному повідомила членкиня комітету Євгенія Кравчук.

Нардепка розповіла, що за основу взяли документ від групи авторів, але також урахували альтернативний. Далі законопроєкт мають доопрацювати. 

"Тобто ми будемо допрацьовувати, і фактично це підтримка ідеї президента Зеленського, створення окремого міністерства, яке буде займатися українцями, які за кордоном, і яких ми хочемо повернути, тобто це як фактично міністерство діаспори", - вказала Кравчук. 

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Кравчук зазначила, що також очікується позиція уряду щодо нового міністерства. 

"І ми очікуємо від уряду також позиції щодо створення цього міністерства, бо це надзвичайно важливо. У нас 6 мільйонів наших громадян, які за кордоном, і очевидно, що МЗС не може і не має можливості займатися повноцінно їхніми справами", - сказала вона. 

Законопроєкт, який підтримав комітет, передбачає створення Міністерства демографії та діаспори України за 3 місяці після публікування закону та Фонду відновлення демографічного потенціалу України.

  • Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна працює з європейськими партнерами над створенням умов, які сприятимуть поверненню українців з-за кордону. 
Теги:
Україна
Верховна Рада
ВРУ
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