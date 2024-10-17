Профільний комітет ВР підтримав законопроєкт про створення Міністерства демографії та діаспори
Комітет Верховної ради із питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт щодо створення Міністерства демографії та діаспори України
Про це у коментарі Суспільному повідомила членкиня комітету Євгенія Кравчук.
Нардепка розповіла, що за основу взяли документ від групи авторів, але також урахували альтернативний. Далі законопроєкт мають доопрацювати.
"Тобто ми будемо допрацьовувати, і фактично це підтримка ідеї президента Зеленського, створення окремого міністерства, яке буде займатися українцями, які за кордоном, і яких ми хочемо повернути, тобто це як фактично міністерство діаспори", - вказала Кравчук.
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Кравчук зазначила, що також очікується позиція уряду щодо нового міністерства.
"І ми очікуємо від уряду також позиції щодо створення цього міністерства, бо це надзвичайно важливо. У нас 6 мільйонів наших громадян, які за кордоном, і очевидно, що МЗС не може і не має можливості займатися повноцінно їхніми справами", - сказала вона.
Законопроєкт, який підтримав комітет, передбачає створення Міністерства демографії та діаспори України за 3 місяці після публікування закону та Фонду відновлення демографічного потенціалу України.
- Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна працює з європейськими партнерами над створенням умов, які сприятимуть поверненню українців з-за кордону.
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