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Партнерський матеріал

Програма, що змінює долі: як Prometheus допомагає українцям опанувати нові професії та знайти роботу

18 грудня, 2024 середа
10:36
Суспільство

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну понад 6 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки, а кожен третій втратив роботу. Багато з них опинилися перед необхідністю шукати новий фах, а у третини громадян значно зменшилася заробітна плата. Постраждали й численні бізнеси

Зміст

У таких складних умовах на допомогу прийшла Програма перекваліфікації українців «Нова професія: від навчання до працевлаштування», що дає можливість здобути нові навички та знайти роботу. І все це — безплатно.

Ця програма допомагає опанувати нову професію, підвищити кваліфікацію або змінити кар'єру, пропонуючи не лише навчання, а й реальні можливості працевлаштуванняУчасть у програмі безплатна, потрібно лише вкласти свій час і зусилля.

 

 

Безплатна програма перекваліфікації українців: що це таке

Програма «Нова професія: від навчання до працевлаштування» допомагає українцям, які втратили роботу через війну, здобути нові професії або підвищити кваліфікацію в уже опанованих галузях. Завдяки цьому учасники отримують шанс знайти стабільну роботу в сучасному конкурентному середовищі.

Програма надає доступ до курсів від провідних фахівців великих українських компаній, що означає не лише здобуття нових знань, а й можливість працевлаштування. Участь у програмі безплатна, а компанії, що долучаються до ініціативи, створюють висококваліфікованих фахівців для власних потреб.

Ця програма — це перекваліфікація «під ключ», яка супроводжує учасників від навчання до працевлаштування. Мета програми — не просто видати сертифікат, а забезпечити реальні шанси на роботу.

Хто організував програму перекваліфікації

Програма «Нова професія: від навчання до працевлаштування» була створена платформою Prometheus за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

  • Prometheus — найбільша українська платформа професійного розвитку. За 10 років своєї діяльності платформа запустила понад 400 безплатних і 50 платних курсів, переклала українською мовою всесвітньо відомі програми найпрестижніших університетів і надала тисячам українців можливість безплатно перекваліфікуватися та отримати нову роботу.
  • Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» — програма підтримує український бізнес з метою підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.

Співпраця з такими великими компаніями, як lifecellSkyUp AirlinesJoin UP!OLXEYCOMFYJooble забезпечує широкі можливості для випускників програми.

Що пропонує програма «Нова професія: від навчання до працевлаштування»

Учасники програми отримають безплатний доступ до одного з шести курсів-професій, розроблених у співпраці з роботодавцями. Курс охоплює такі професії:

  • Бізнес-аналітик
  • HR-менеджер
  • Проєктний менеджер
  • Аудитор
  • Менеджер з маркетингу
  • Менеджер з продажів

Програма пропонує сучасні знання та практичні навички від реальних компаній, що дозволяє одразу застосовувати їх на практиці.

Підтримка на всіх етапах навчання і працевлаштування

Програма «Нова професія» підтримує учасників на кожному етапі перекваліфікації:

  • Дорожня карта з працевлаштування.
  • Менторська підтримка від провідних компаній.
  • Психологічна допомога для підтримки емоційної стійкості під час пошуку роботи.

Це не просто курси, а комплексна програма, що супроводжує учасників від навчання до реального працевлаштування.

Унікальність програми перекваліфікації від Prometheus

Програма «Нова професія: від навчання до працевлаштування» розроблена з урахуванням змін на ринку праці через війну та міграцію. Вона допомагає здобути нові знання та адаптувати їх до сучасних вимог, гарантуючи конкурентоспроможність на ринку праці.

Програма підписала меморандуми з провідними компаніями, такими як SkyUp Airlines, Join UP!, OLX, COMFY, IT Planet Group, robota.ua та іншими. Це дає компаніям доступ до закритої бази кваліфікованих випускників, що дозволяє економити на навчанні та отримати готових фахівців. Навчання можна адаптувати під потреби конкретних бізнесів, що робить співпрацю вигідною.

Учасники програми отримують реальні шанси на працевлаштування, а програма стає містком між роботодавцями й кваліфікованими фахівцями. Важливою складовою є соціальна місія програми, яка підтримує соціально вразливі групи, зокрема ветеранів, переселенців та тих, хто втратив роботу через війну.

Наскільки ефективна Програма

Про ефективність Програми перекваліфікації Prometheus свідчать успіхи її учасників. Наразі понад 40 українців з-поміж слухачів уже успішно працевлаштувались та знайшли додаткові джерела прибутку.

Анна Орловська, обравши напрямок «Бізнес-аналітик», ще під час навчання підписала контракти на 120 тис. грн, працюючи консультанткою для громадських організацій. Вона підкреслює важливість зворотного зв'язку та підтримки від розробників курсу.

 

 

Учасники також відзначають корисність курсу з працевлаштування, де вони навчаються презентувати свої навички, адаптувати резюме та супровідні листи до сучасного ринку праці. Це допомагає їм упевнено орієнтуватися у новій сфері. Саме це допомогло Марині Шелевілі швидко знайти роботу HR-менеджером після скорочення в ІТ-сфері.

 

 

І це лише кілька прикладів серед десятків, що є зараз, і сотень, які чекають на нас попереду.

Як узяти участь у програмі «Нова професія: від навчання до працевлаштування»

На перший та другий етапи навчання Prometheus отримав понад 11 000 заявок. Наразі триває набір до останньої групи Програми безплатної перекваліфікації українців від Prometheus та топових роботодавців.

У рамках цього набору пропонуються 6 курсів-професій:

  • «Бізнес-аналітик» від lifecell.
  • «HR-менеджер» від SkyUp Airlines & Join UP!.
  • «Менеджер з продажів» від SkyUp Airlines & Join UP!.
  • «Проєктний менеджер» від OLX.
  • «Аудитор» від EY.
  • «Менеджер з маркетингу» від Comfy.

Щоб отримати ексклюзивну можливість навчатися у провідних фахівців, достатньо подати заявку на сайті Prometheus. Зволікати не варто — заявки приймаються до 30 грудня. Після цього будуть сформовані групи для навчання, а учасники отримають унікальний шанс змінити свою професію, а з нею, можливо, і своє життя.

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