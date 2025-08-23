"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
Державна служба з етнополітики і свободи совісті у взаєминах із церквою Московського патріархату діє і буде діяти виключно у рамках Конституції та законодавства України
Є чинний закон і є відповідальність за його виконання, як з боку релігійних організацій, так й з боку державних органів, сказав начальник відділу у справах релігії ДЕСС В'ячеслав Горшков в інтерв’ю РІСУ.
За його словами, закон України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", прийнятий рік тому і який вніс низку правок до чинного законодавства, не передбачає варіативність кроків держави. Зокрема, стаття 16 ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації" визначає конкретні кроки, які має зробити ДЕСС у разі невиконання припису з боку Київської митрополії УПЦ про розірвання стосунків з РПЦ МП.
"І вони неодмінно будуть зроблені, якщо релігійна організація не надасть звіт про усунення порушень або наданий звіт не підтвердить усунення порушень, зазначених у приписі, а також за відсутності підстав для відкликання припису про усунення порушень", — наголосив Горшков.
Що попереду в УПЦ МП
Якщо Київська митрополія УПЦ не виконає припис, то передусім вона буде офіційно визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. А тому далі ДЕСС буде дотримуватись наступної процедури:
Читайте також: У ГО "Спільнота Оленівки" закликали обміняти Онуфрія на важкопоранених азовців, які перебувають у полоні росіян з 2022 року
1) направить відповідні приписи релігійним організаціям, які входять до структури (є частиною) або пов’язані із структурою КМ УПЦ;
2) надішле повідомлення про визнання КМ УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, до Фонду державного майна України, органів місцевого самоврядування, інших юридичних і фізичних осіб, щодо яких є відомості про надання ними відповідній релігійній організації у користування майна, для дострокового припинення прав користування майном, у тому числі дострокового припинення договорів оренди відповідного майна, укладених з релігійною організацією, скасування (дострокового припинення дії) рішень про надання відповідного майна у користування;
3) звернеться до суду з позовом про припинення релігійної організації КМ УПЦ.
Читайте також: Російська мова, російська церква: які вимоги щодо них Путін назвав Трампу
"Як бачите, кроки серйозні, і це не опції. Процедура дуже чітка і я не думаю, що тут будуть якісь показові рішення чи "галочки" у звітах", — зауважив начальник відділу у справах релігії ДЕСС.
Якщо справа дійде до суду, то може розпочатися довга тяганина.
"Натомість затягування судових справ не є чимось нескінченним, все ж таки в Україні існує відповідальність за зловживання процесуальними правами", — підсумував Горшков.
- 21 липня 2025 року на адресу Київської митрополії Української Православної Церкви надійшов лист від Державної служби України з етнополітики та свободи совісті № 4499/11-09/25 від 17.07.2025 року з доданим до нього приписом від 17.07.2025 № П-1 про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації у термін до 18 серпня 2025 року. Цей термін було подовжено до 24 серпня, тобто до Дня Незалежності.
- У відповідь з УПЦ МП на адресу ДЕСС надіслали свого листа, в якому заявили, що ці вимоги нібито є незаконними, її не стосуються і вони нічого виконувати не будуть.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе