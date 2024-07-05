Рано чи пізно Шмигаля звинуватять у всіх проблемах, які накопичила влада, - нардеп Синютка

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Досвідчені політики розуміють, що рано чи пізно Шмигаля зроблять цапом-відбувайлом всіх проблем, які накопичились у нашій державі. Мені здається, що сьогодні владі просто вже цікаво чи зараз ми маємо пік проблем, чи ще можна почекати. Якщо все-таки ми побачимо відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, то ми можемо судити, що влада побачила досягнення піка проблем. Бо 100% на керівника уряду повісять всі ці проблеми. Винний він чи ні, але на нього повісять вину за всі ці проблеми", - вважає Синютка.

За словами нардепа, сьогодні не відомо скільки міністрів не вистачає в уряді для повного його функціонування.

"Очевидно, що в нас сьогодні є проблема з урядом. Бо ми навіть не знаємо скільки міністрів не вистачає в уряді Шмигаля. Оскільки, коли пана Кубракова відправляли у відставку, то монобільшість зробила це під приводом того, що два міністерства потрібно розділити на дві частини. Зокрема, міністерство інфраструктури та міністерство регіонального розвитку. Вже пройшло чимало часу, а рішення про розʼєднання міністерств немає. Тому однозначно, що цей уряд сьогодні є частково недієздатним", - додав він.