Рано чи пізно Шмигаля звинуватять у всіх проблемах, які накопичила влада, - нардеп Синютка
Народний депутат Олег Синютка вважає, що якщо прем'єр-міністр Денис Шмигаль буде відправлений у відставку, то на нього повісять всі проблеми, які накопичились у державі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Досвідчені політики розуміють, що рано чи пізно Шмигаля зроблять цапом-відбувайлом всіх проблем, які накопичились у нашій державі. Мені здається, що сьогодні владі просто вже цікаво чи зараз ми маємо пік проблем, чи ще можна почекати. Якщо все-таки ми побачимо відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, то ми можемо судити, що влада побачила досягнення піка проблем. Бо 100% на керівника уряду повісять всі ці проблеми. Винний він чи ні, але на нього повісять вину за всі ці проблеми", - вважає Синютка.
За словами нардепа, сьогодні не відомо скільки міністрів не вистачає в уряді для повного його функціонування.
"Очевидно, що в нас сьогодні є проблема з урядом. Бо ми навіть не знаємо скільки міністрів не вистачає в уряді Шмигаля. Оскільки, коли пана Кубракова відправляли у відставку, то монобільшість зробила це під приводом того, що два міністерства потрібно розділити на дві частини. Зокрема, міністерство інфраструктури та міністерство регіонального розвитку. Вже пройшло чимало часу, а рішення про розʼєднання міністерств немає. Тому однозначно, що цей уряд сьогодні є частково недієздатним", - додав він.
- 3 липня "Українська правда" з посиланням на джерела у команді президента Зеленського повідомила, що глава держави нібито "втомився" від прем'єра Дениса Шмигаля й планує його замінити.
- 5 липня нардеп від "Слуги Народу", член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що відставка Дениса Шмигаля під час дії правового режиму воєнного стану неможлива, адже звільнення прем'єр-міністра потягне за собою відставку всього уряду
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.92
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе