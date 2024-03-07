Реєстратор заблокував домен UKR.NET: не працюють пошта та стрічка новин, компанія з'ясовує причини
Реєстратор доменних імен Network Solutions вночі четверга, 7 березня, заблокував домен ukr.net: у користувачів зник доступ до новинної стрічки та пошти
Про це повідомила пресслужба компанії.
Вказано, що реєстратор заблокував домен без попередження. Це сталося о 01:35. Компанії не вдалося розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора.
"Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора", - йдеться у повідомленні.
Крім того, компанія звернулася по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.
"Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись", - додали в компанії.
- 5 березня стався масштабний збій у роботі у роботі Meta. Користувачі тимчасово не мали доступу до акаунтів у facebook та instagram.
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