Розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ: колишнього чиновника Міноборони Лієва взяли під варту з правом вийти під заставу
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту до 8 квітня колишнього чиновника Міністерства оборони України Олександра Лієва з правом внесення застави сумою 50 млн грн
Про це повідомляє Суспільне.
Колишнього керівника департаменту військово-технічної політики Міноборони Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справу "Львівського арсеналу"
Про те, як Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, йшлось у розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому в листопаді 2023 року. Зокрема, і про контракти з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 тис. мінометних мін на суму $37,6 млн
24 січня за інформацією журналістів стало відомо, що хорватська компанія WDG Promet, замішана у згаданому контракті, купила за гроші Міністерства оборони України занедбаний пороховий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині.
27 січня стало відомо, що оголосили підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на розкраданні 1,5 млрд грн. У розкраданні підозрюють Лієва та ще чотирьох людей.
30 січня прокурори просили обрати Лієву запобіжний захід тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн. Проте суд відмовив у клопотанні.
5 лютого Лієв публічно пройшов детектор брехні.
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