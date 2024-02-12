Розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ: колишнього чиновника Міноборони Лієва взяли під варту з правом вийти під заставу

Про це повідомляє Суспільне.

Колишнього керівника департаменту військово-технічної політики Міноборони Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу "Львівського арсеналу"

Про те, як Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, йшлось у розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому в листопаді 2023 року. Зокрема, і про контракти з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 тис. мінометних мін на суму $37,6 млн

24 січня за інформацією журналістів стало відомо, що хорватська компанія WDG Promet, замішана у згаданому контракті, купила за гроші Міністерства оборони України занедбаний пороховий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині.

27 січня стало відомо, що оголосили підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на розкраданні 1,5 млрд грн. У розкраданні підозрюють Лієва та ще чотирьох людей.

30 січня прокурори просили обрати Лієву запобіжний захід тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн. Проте суд відмовив у клопотанні.

5 лютого Лієв публічно пройшов детектор брехні.