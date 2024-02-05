Підозрюваний у справі про розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ Лієв публічно пройшов детектор брехні

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Лієв у понеділок, 5 лютого, пройшов детектор брехні вдруге. Первинний поліграф провели 2 лютого, оскільки процедура передбачає повну відсутність подразників.

Олександр Лієв заявив, що їхав за кордон, аби отримати автівки для розмінування, однак планував відвідати друзів у Румунії.

Він підтвердив, що зустрічався з керівником компанії "Львівський арсенал" Юрієм Збітнєвим у Києві в кафе та просив повернути кошти.

Лієв відкинув усі звинувачення на свою адресу та наголосив, що його затримали незаконно.

Фото: Дмитро Дідора

У висновку поліграфолога Володимира Ведмедя, йдеться, що Олександр Лієв наступним чином відповів на запитання:

Чи була отримана неправомірна вигода? Ні (достовірна інформація)

Чи знав завчасно, що контракт буде не виконаний? Ні (достовірна інформація)

Чи перетинав кордон для переховування? Ні (достовірна інформація)

Чи відчував тиск керівництва? Ні (недостовірна інформація).

"Державний службовець завжди перебуває під тиском керівництва. Я в той момент справді перебував під тиском, і відчуваю цей тиск досі. Не через конкретний контракт, а загалом. Бо обсяги постачання були не такі, як хотілося. Тому правильна відповідь буде: не отримував незаконних вказівок", - пояснив Олександр Лієв журналістам.

Що відомо про справу "Львівського арсеналу"

Фото: Дмитро Дідора

Про те, як Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, йшлося в розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому в листопаді 2023 року. Зокрема, і про контракти з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 тис. мінометних мін на суму $37,6 млн

За інформацією журналістів, хорватська компанія WDG Promet, замішана у згаданому контракті, купила за гроші Міністерства оборони України закинутий пороховий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині

27 січня стало відомо, що оголосили підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на розкраданні 1,5 млрд грн. У розкраданні підозрюють Лієва та ще чотирьох людей.

Прокурори просили обрати Лієву запобіжний захід тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн. Проте суд відмовив у клопотанні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.