Підозрюваний у справі про розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ Лієв публічно пройшов детектор брехні
Колишній керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв, якого підозрюють у розкраданні на закупівлі снарядів для ЗСУ, пройшов детектор брехні
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Лієв у понеділок, 5 лютого, пройшов детектор брехні вдруге. Первинний поліграф провели 2 лютого, оскільки процедура передбачає повну відсутність подразників.
Олександр Лієв заявив, що їхав за кордон, аби отримати автівки для розмінування, однак планував відвідати друзів у Румунії.
Він підтвердив, що зустрічався з керівником компанії "Львівський арсенал" Юрієм Збітнєвим у Києві в кафе та просив повернути кошти.
Лієв відкинув усі звинувачення на свою адресу та наголосив, що його затримали незаконно.
Фото: Дмитро Дідора
У висновку поліграфолога Володимира Ведмедя, йдеться, що Олександр Лієв наступним чином відповів на запитання:
- Чи була отримана неправомірна вигода? Ні (достовірна інформація)
- Чи знав завчасно, що контракт буде не виконаний? Ні (достовірна інформація)
- Чи перетинав кордон для переховування? Ні (достовірна інформація)
- Чи відчував тиск керівництва? Ні (недостовірна інформація).
"Державний службовець завжди перебуває під тиском керівництва. Я в той момент справді перебував під тиском, і відчуваю цей тиск досі. Не через конкретний контракт, а загалом. Бо обсяги постачання були не такі, як хотілося. Тому правильна відповідь буде: не отримував незаконних вказівок", - пояснив Олександр Лієв журналістам.
Що відомо про справу "Львівського арсеналу"
Фото: Дмитро Дідора
Про те, як Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, йшлося в розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому в листопаді 2023 року. Зокрема, і про контракти з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 тис. мінометних мін на суму $37,6 млн
За інформацією журналістів, хорватська компанія WDG Promet, замішана у згаданому контракті, купила за гроші Міністерства оборони України закинутий пороховий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині
27 січня стало відомо, що оголосили підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на розкраданні 1,5 млрд грн. У розкраданні підозрюють Лієва та ще чотирьох людей.
Прокурори просили обрати Лієву запобіжний захід тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн. Проте суд відмовив у клопотанні.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе