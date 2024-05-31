"Розцінили як цензуру": у відділі Укрінформу прокоментували "темники" від Мацуки
Керівниця дирекції регіональних власкорів Укрінформу Ольга Коростильова розповіла про тиск з боку дирекції Олексія Мацуки і підтвердила, що отримала від нього "темники" для регіонів
Про це вона сказала у коментарі Суспільному
На питання, хто давав "темники" та з якими вказівками, Коростильова розповіла: "Дирекція. Директор. Можливо, це була його ініціатива. Я не знаю, хай розбираються правоохоронні органи. Таблиці були переслані від нього. В таблицях було три колонки. Не всі таблиці були цілком заповнені — для частини областей не було вписано небажаних спікерів".
"Ми дуже негативно сприйняли ці вказівки, ми розцінили їх як цензуру і відреагували відповідно. Це питання винесли на обговорення на планірці, де заступники генерального директора старої команди і колектив прийняли заяву, де було сказано, що ми отримали, ми вважаємо це цензурою, і ми не будемо це виконувати", - розповіла вона.
Керівниця відділу додала, що рішення редакції було доведене до власкорів.
"От, зокрема, у тих списках було небажано давати [коментарі] людей, які потерпають від нестачі води на Дніпропетровщині.То після цієї вказівки наш власкор поїхала в Марганець, зокрема, де була найбільша проблема, - і ми зробили звідти великий репортаж", - додала вона.
За словами Коростильової, тогочасна заступниця гендиректора Марина Сингаївська з ухваленою редакцією заявою звернулася до послів і до журналістів.
Тоді проти співробітників "Укрінформу" розгорнулися "репресії", влаштовували перевірки, міняли штатний розпис тощо, розповідає пані Ольга.
Вона додала, що їй та ще двом заступницям — Марині Сингаївській та Оксані Носковій — спершу запропонували "тихо" звільнитися, а потім створювали умови, щоб вони звільнилися самі. Коростильова розповіла, що через це потрапила в лікарню, дві її колеги пішли з редакції.
Що передувало
Укрінформ – єдине в країні державне інформаційне агентство. Після Революції Гідності Укрінформ очолював член Національної спілки журналістів України Олександр Харченко. IPI зазначає, що, на думку багатьох українських журналістів, він успішно запровадив стандарти неупередженої журналістики в державному виданні. Харченка звільнили в листопаді 2023 року, а на його місце призначили Олексія Мацуку, відомого підтримкою Володимира Зеленського.
У травні видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за керівництва Мацуки в інформагенції запровадили темники зі списками небажаних спікерів. Так, для Львівщини серед небажаних спікерів були мер Львова Андрій Садовий, активіст і волонтер Святослав Літинський, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин і керівник Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук.
Матеріал вийшов за співавторства Ангеліни Страшкулич, яка до березня 2024 року працювала в Укрінформі.
Після публікації УП закарпатська кореспондентка Укрінформу Тетяна Когутич підтвердила інформацію про спроби впровадження Офісом президента темників через директора інформагентства.
Крім того, Львівська кореспондентка Укрінформу Людмила Гринюк також підтвердила, що отримувала темники зі списком небажаних спікерів.
30 травня Міжнародний інститут преси (IPI) висловив занепокоєння тим, що керівником національного інформагентства "Укрінформ" призначили чинного військового.
Власні кореспонденти державного інформаційного агентства "Укрінформ" в грудні 2023 року отримали списки з бажаними та небажаними темами, але вирішили не спиратися на них.
Очільниця ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова вважає, що дотичною до заборон та дозволів щодо тем та спікерів може бути стратегічна радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.
Голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на тлі виходу статті про "темники" в інформагентстві "Укрінформ" заявив, що в Україні не має існувати державних ЗМІ.
Кореспондент державного інформагентства "Укрінформ" у Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун, який розповів про так звані темники, отримав повістку в ЗСУ. Новий керівник агенції Сергій Череватий прокоментував це.
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