"Розцінили як цензуру": у відділі Укрінформу прокоментували "темники" від Мацуки

Про це вона сказала у коментарі Суспільному

На питання, хто давав "темники" та з якими вказівками, Коростильова розповіла: "Дирекція. Директор. Можливо, це була його ініціатива. Я не знаю, хай розбираються правоохоронні органи. Таблиці були переслані від нього. В таблицях було три колонки. Не всі таблиці були цілком заповнені — для частини областей не було вписано небажаних спікерів".

"Ми дуже негативно сприйняли ці вказівки, ми розцінили їх як цензуру і відреагували відповідно. Це питання винесли на обговорення на планірці, де заступники генерального директора старої команди і колектив прийняли заяву, де було сказано, що ми отримали, ми вважаємо це цензурою, і ми не будемо це виконувати", - розповіла вона.

Керівниця відділу додала, що рішення редакції було доведене до власкорів.

"От, зокрема, у тих списках було небажано давати [коментарі] людей, які потерпають від нестачі води на Дніпропетровщині.То після цієї вказівки наш власкор поїхала в Марганець, зокрема, де була найбільша проблема, - і ми зробили звідти великий репортаж", - додала вона.

За словами Коростильової, тогочасна заступниця гендиректора Марина Сингаївська з ухваленою редакцією заявою звернулася до послів і до журналістів.

Тоді проти співробітників "Укрінформу" розгорнулися "репресії", влаштовували перевірки, міняли штатний розпис тощо, розповідає пані Ольга.

Вона додала, що їй та ще двом заступницям — Марині Сингаївській та Оксані Носковій — спершу запропонували "тихо" звільнитися, а потім створювали умови, щоб вони звільнилися самі. Коростильова розповіла, що через це потрапила в лікарню, дві її колеги пішли з редакції.