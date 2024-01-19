Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП "Вікову-де-Сус - Красноїльськ"
19 січня румунські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" на румунсько-українському кордоні
Про це повідомила Держприкордонслужба.
"Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ППр "Красноїльськ", припинено", - йдеться у повідомленні.
Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі, зазначили у ДПСУ.
Також прикордонники нагадали, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.
Блокада руху вантажівок румунськими фермерами
13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.
14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП "Порубне - Сірет".
15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".
Також нещодавно міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини скерували відповідний лист до Єврокомісії.
За словами прикордонників, через блокування пунктів пропуску зростає черга з вантажних автомобілів.
Напередодні, 17 січня, повідомлялося, що румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною.
У четвер, 18 січня, перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове", що на румунсько-українському кордоні, фермери перекрили рух вантажівок. Про це повідомили у Державна митній службі України.
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