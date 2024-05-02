"Русскій воєнний флот - до дна": Укрпошта випустить марку, присвячену знищенню Чорноморського флоту РФ

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Друзі, ми довго готували цю марку і довго вагались вночі, чи випускати її сьогодні, враховуючи події в Одесі. Але вирішили, що саме сьогодні важливо оголосити про її вихід. Марки, яка оголошується в "чистий четвер" і присвячена очищенню нашого Чорного моря від окупантів – "русскій воєнний флот – до дна!". Звучить, як тост, і це правда", - написав він.

Зазначається, що на марці зображені кораблі, що були знищені або пошкоджені нашими ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ. Крім того, там також невипадково є зображення єдиного, поки не до кінця враженого російського корабля "Адмірал Макаров".

"Як ви пам’ятаєте, наші марки пророчі, тож, що з ним буде після випуску марки - не важко здогадатись. Це ж 3 марка в серії "Русскій воєнний корабль, іді…", аркуш "Русскій воєнний корабль…всьо!", і тепер "Русскій воєнний флот – до дна". А Бог любить трійцю", - зазначив гендиректор Укрпошти.

Сьогодні, 2 травня, на сайті Укрпошти буде відкрите передзамовлення марок. В обіг її запустять вже 8 травня - у день пам'яті та перемоги над нацизмом.

Крім того, за словами Смілянського, до марки ще вийде конверт "Морський бій" та листівки, присвячені, зокрема, українському зерновому коридору, який був відкритий завдяки перемозі на морі і є дуже важливим для Одеси та чорноморських портів.