Серед українців 35% вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, - опитування КМІС

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Опитування проводилось упродовж 17 лютого - 5 березня 2024 року серед 2008 українців віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово непідконтрольних Україні територій).

Формулювання запитання та варіанти відповідей для респондентів виглядали так:

"Деякі люди вірять в астрологію, тарологію, екстрасенсорні здібності. Інші люди не вірять у це. А як щодо Вас? Ви особисто скоріше вірите чи ні у …

Астрологію – вплив небесних тіл на земний світ і людину (на її темперамент, характер, вчинки і долю);

Тарологію – читання життя / майбутнє по картах;

Екстрасенсорні здібності – ясновидіння, можливість рухати предмети силою думки тощо”.

Результати опитування показали, що 35% українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності, 15% - у тарологію. Принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців.

Водночас в астрологію, екстрасенсорні здібності й тарологію вірять як чоловіки, так і жінки. Однак серед жінок показник вищий (49% вірять у принаймні одне з переліку проти 36% серед чоловіків).

Показник зростає з 26% серед респондентів до 30 років до 51% серед респондентів старше 60 років. Якщо серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне з переліку, серед людей з дуже низьким достатком - 65%.