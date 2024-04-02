Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Серед українців 35% вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, - опитування КМІС

Серед українців 35% вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, - опитування КМІС

2 квітня, 2024 вiвторок
13:50
Суспільство Астрологія

Згідно з результатами всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

соцопитування

Опитування проводилось упродовж 17 лютого - 5 березня 2024 року серед 2008 українців віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово непідконтрольних Україні територій).

Формулювання запитання та варіанти відповідей для респондентів виглядали так:

"Деякі люди вірять в астрологію, тарологію, екстрасенсорні здібності. Інші люди не вірять у це. А як щодо Вас? Ви особисто скоріше вірите чи ні у …

  • Астрологію – вплив небесних тіл на земний світ і людину (на її темперамент, характер, вчинки і долю);
  • Тарологію – читання життя / майбутнє по картах;
  • Екстрасенсорні здібності – ясновидіння, можливість рухати предмети силою думки тощо”.

Результати опитування показали, що 35% українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності, 15% - у тарологію. Принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців.

Водночас в астрологію, екстрасенсорні здібності й тарологію вірять як чоловіки, так і жінки. Однак серед жінок показник вищий (49% вірять у принаймні одне з переліку проти 36% серед чоловіків).

Показник зростає з 26% серед респондентів до 30 років до 51% серед респондентів старше 60 років. Якщо серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне з переліку, серед людей з дуже низьким достатком - 65%.

  • Згідно з результатами попереднього опитування КМІС, популярність Міжнародного жіночого дня в Україні за останні два роки знизилася з 34% до 21%. Попри це скасовувати свято наразі не на часі.

Теги:
Україна
Читайте також:
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
1 квітня, 2024 понедiлок
Пʼять років керівництва невігласів
Окупанти в Маріуполі
2 квітня, 2024 вiвторок
Росіяни активно переїжджають до Маріуполя, - Андрющенко
Владислав Мангер
1 квітня, 2024 понедiлок
Вбивство Гандзюк: адвокати заявили, що Мангера викликають на службу. У Міноборони та бригаді спростували
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 квітня
14:55
Херсонщина війна з росією
У Херсоні майже не залишилося вцілілих багатоповерхівок, – Прокудін
14:50
Еміне Джапарова
Уряд звільнив першу заступницю очільника МЗС Джапарову
14:50
В Україні повідомили про підозру гендиректору підприємства РФ, яке виробляє ракети Х-101
14:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
руйнування
Міжнародний реєстр збитків почав приймати заяви через Дію: як подати
14:32
Вулиця Єніна та в'їзд Джуса: в Харкові перейменували 18 топонімів
14:21
війна з росією нафта безпілотник
Атаки на НПЗ більш чутливі для РФ, аніж санкції, - CNN
14:10
Ботсвана слони
Через ініціативу "зелених" Ботсвана погрожує подарувати Німеччині 20 тис. слонів
14:08
На фото: Олександр Скічко
Дружина шоумена й ексчиновника Скічка зізналася, що він живе на дві країни
14:06
OPINION
Ростислав Демчук
Корупційний скандал у Європарламенті розгоряється не на жарт
13:47
Оновлено
Поліцейські працюють у загальноосвітній школі Viertola у Вантаа, Фінляндія, 2 квітня 2024 року
У школі Фінляндії 12-річний учень влаштував стрілянину: загинула дитина, ще двох поранено
13:34
ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби
Організували схему поборів з експортерів "зернового коридору": ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби
13:32
Оновлено
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюінс Слот
Кулеба про спецтрибунал для РФ: "Єдине питання, в якому немає прогресу"
13:19
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон довелося оголосити про рак через загрозу витоку інформації, - Кенсінгтонський палац
13:16
Лукашенко
Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
13:15
TikTok
В Україні можуть заблокувати TikTok: нардеп Юрчишин розповів, що для цього потрібно
13:10
ракети Taurus
Цей уряд може стати розумнішим, - німецька опозиція заявила, що все ще бачить можливість поставок Taurus в Україну
13:03
військовий квиток, мобілізація
У поліції розповіли, як сприяють ТЦК у пошуку ухилянтів
12:57
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі 3 квітня
12:49
білоруські військові
Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів з Україною, Польщею і Литвою
12:46
штучний інтелект
Велика Британія та США підписали першу в історії угоду про спільне тестування штучного інтелекту
12:37
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський є нелегітимним главою України": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 2 квітня
12:36
Джоан Роулінґ
"Чекаю на арешт": Роулінг обурилась через новий закон про трансгендерів у Шотландії
12:33
укриття
Кошти на облаштування шкільних укриттів в Україні розподілятимуть по-новому: що зміниться
12:31
війна з росією Литва Україна пропаганда гібридна війна
У РФ повідомили, начебто вилучили на кордоні з Латвією ікони з вибухівкою, які везли з України
12:09
Філіппіни
На Філіппінах через аномальну спеку оголосили про тимчасове закриття шкіл
12:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Москва скаржиться на злобного Малюка
12:05
Ексклюзив
Казино
Під час війни діяльність онлайн-казино має бути жорстко обмежена, - економіст Несходовський
12:02
російський гвинтокрил Мі-24
У невизнаній Абхазії розбився військовий вертоліт: екіпаж вижив
12:02
вугілля порт
З початку року обсяги видобутку вугілля на держшахтах України зросли на понад 24%
12:00
Інтерв’ю
72 ОМБр Олександр Вдовиченко
Екскомандир 72 ОМБр Олександр Вдовиченко про можливий наступ на Київ: Такого, як було 24 лютого, вже тисяча відсотків не буде
11:53
Росіяни перекинули нові системи ППО для захисту Кримського моста, - "Атеш"
11:36
Оновлено
Севастополь
У Севастополі вночі прогриміли вибухи та зникло світло: ЗМІ пишуть, що ГУР підірвало електропідстанцію
11:35
боєприпаси 155 мм
Німеччина надасть Україні 180 тис. артснарядів у рамках чеської ініціативи
11:31
Педро Санчес
Прем'єр Іспанії припустив, що невдовзі в ЄС буде "критична маса" держав, які визнають Палестину, - ЗМІ
11:26
відключення електроенергії
РФ атакувала дроном підстанцію на Кіровоградщині: ситуація в енергосистемі станом на 2 квітня
11:18
На фото: Джейк Джилленгол та Конор Макгрегор
"Будинок на дорозі" з Джейком Джилленголом та Конором Макгрегором став найпопулярнішим дебютом Amazon у світі
11:17
викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
11:11
Оновлено
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Франції: обговорить з Макроном підтримку України та війну в Газі
11:09
Google видалить записи з особистими даними користувачів через звинувачення в незаконному стеженні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV