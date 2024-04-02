Серед українців 35% вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, - опитування КМІС
Згідно з результатами всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію
Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.
Опитування проводилось упродовж 17 лютого - 5 березня 2024 року серед 2008 українців віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово непідконтрольних Україні територій).
Формулювання запитання та варіанти відповідей для респондентів виглядали так:
"Деякі люди вірять в астрологію, тарологію, екстрасенсорні здібності. Інші люди не вірять у це. А як щодо Вас? Ви особисто скоріше вірите чи ні у …
- Астрологію – вплив небесних тіл на земний світ і людину (на її темперамент, характер, вчинки і долю);
- Тарологію – читання життя / майбутнє по картах;
- Екстрасенсорні здібності – ясновидіння, можливість рухати предмети силою думки тощо”.
Результати опитування показали, що 35% українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності, 15% - у тарологію. Принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців.
Водночас в астрологію, екстрасенсорні здібності й тарологію вірять як чоловіки, так і жінки. Однак серед жінок показник вищий (49% вірять у принаймні одне з переліку проти 36% серед чоловіків).
Показник зростає з 26% серед респондентів до 30 років до 51% серед респондентів старше 60 років. Якщо серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне з переліку, серед людей з дуже низьким достатком - 65%.
- Згідно з результатами попереднього опитування КМІС, популярність Міжнародного жіночого дня в Україні за останні два роки знизилася з 34% до 21%. Попри це скасовувати свято наразі не на часі.
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