Сережки – популярний ювелірний виріб у різних виконаннях

Варіанти застібок

Їхній дизайн та виконання – це не тільки зручність, а й певний стиль. Сучасні сережки можуть доповнюватися наступними варіантами виконання застібок:

Англійська . Легко знімається і вдягається, не обмежує рух, але залежність від ширини мочки; Французька . Дуже зручне виконання, але тонке кріплення, під час активностей або сну кріплення може зламатися; Італійська . Ажурний та стильний варіант, силу затиску можна регулювати, а на ніч рекомендується знімати; Пусет. Застібка підходить під будь-який стиль, але потрібна точна фіксація, але затискач часом втрачається; Петля . Проста та легка застібка у вигляді петлі, замок виглядає красиво та елегантно; Булавка . Надійний та міцний замок під об'ємну прикрасу, потрібно оцінювати довжину штифта, тому що при широкій мочці може бути дискомфорт; Скоба . Стародавній варіант виконання замку, при деформації можуть виникнути проблеми з надяганням; Кафф . Сучасний тип застібки з надійним та міцним кріпленням прикраси.

Кожен із варіантів має свої особливості та переваги, тому рекомендується під різні умови використання одягати прикрасу з відповідним типом кріплення.

Як носити сережки?

Під певні образи та стильові формати потрібно надягати відповідні сережки. До вечірнього вбрання слід підібрати модні моделі, щоб підкреслити пишність образу. Обмежень у дизайні не буде. Оптимальним вибором стануть підвіски або гвоздики, доповнені розкішними діамантами. Аксесуари з камінням також будуть доречними, нададуть образу контрасту.

Весільні сережки мають бути продовженням образу, відповідно вони підбираються під стиль та колір сукні. Чудовим рішенням стане покупка перлів, платини, білого золота або срібла з народженням. Хорошим доповненням стануть діаманти.

Щодня відмінним вибором стануть невеликі сережки з матовим або глянцевим блиском. Вони не будуть забирати весь акцент на себе. Важливо приділити увагу замку, який має бути стійким та надійним при активності.

Де придбати сережки?

Великий каталог пропозицій представлений в інтернет-магазині Золотий Вік. На вибір представлені сережки-ланцюжки, сережки-підвіски, гвоздики, пусети, масивні підвіси та багато іншого. Детальний опис прикрас та фото допоможуть на 100% зробити вдалий вибір.