Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з огляду на безпекову ситуацію частково відкрити повітряний простір наразі неможливо, тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів
Про це він заявив під час Міжнародного транспортного форуму, передає Укрінформ.
"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", - сказав Шмигаль.
- У лютому 2024 року стало відомо, що в разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні.
- А у травні голова Львівської ОВА Козицький сказав, що відкриття аеропорту у Львові дозволить закрити небо над Україною. "Для нас важливо відкрити аеропорт. На кожній міжнародній зустрічі ми акцентуємо на тому, що відкриття аеропорту - це, з одного боку, закриття неба над Україною. З іншого боку, це величезна можливість для іноземного інвестора, іноземного туриста побачити Україну", - казав посадовець.
- Україна зацікавлена в якнайшвидшому відновленні авіаційного сполучення, однак усе залежатиме від ситуації на полі бою, заявили заступник міністра фінансів Олександр Кава та голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.
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