Сирський за декілька днів до 60-річчя запевнив, що не піде у відставку

Про це йдеться в інтерв'ю The Washington Post.

Коли цього тижня Сирському виповниться 60 років, він досягне пенсійного віку, установленого в Україні для військової служби, але, як пише видання, він не збирається йти у відставку.

Співрозмовники The Washington Post відзначають, що чинний головком перебуває в чудовій для його віку фізичній формі та дуже працьовитий.

"Він все ще може зробити 100 віджимань без перерви, сказав він, і це попри повідомлення його помічників про те, що він рідко, якщо взагалі колись, спить", - йдеться у матеріалі.

За словами самого Сирського, його мотивує розуміння особистої ролі в процесі захисту українських громадян.

"І я розумію, що маю робити більше і краще", - наголосив він.

Навіть після років роботи на найвищих посадах, за словами Сирського, йому найкомфортніше поруч із піхотою на передовій. Його помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя. Сам генерал каже, що ще зарано говорити про це.

"Це залежить від Бога і від мого президента", - сказав він зі сміхом.

Нагадаємо, Олександр Сирський перебуває на посаді головнокомандувача ЗСУ з 8 лютого 2024 року. Раніше він командував Сухопутними військами.



