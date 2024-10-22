"Ситуація стабільна": у Міндовкілля розповіли про якість води в річках Сейм і Десна

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ситуація стабільна. Вода зараз має природний колір, без специфічного запаху. Замору риби також не бачимо, а показники якості води характерні для цього періоду року", - зазначила Крамаренко.

За її словами, показники хімічного споживання кисню та розчиненого кисню в річках у всіх контрольних пунктах – в межах норми.

Наразі моніторинг річок Держводагентством та Держекоінспекцією продовжується, однак перейшов з щоденного до щотижневого відбору проб.

"У зв'язку зі стабілізацією стану перейшли від щоденного відбору проб до щотижневого - для проведення досліджень. Також річку Десна насичують киснем за допомогою аераційних установок. Тому зараз вже точно можна сказати, що ситуація стабільна", - додала заступниця міністра.

Як зазначила Крамаренко, забруднення було спричинене скидом виробничих стічних вод цукрового заводу, розташованого на території Російської Федерації. Цей висновок підтвердили дослідження Інституту гідробіології НАН України, Інституту мікробіології та вірусології НАН України та інших установ.