Схоже, Зеленський і Єрмак вважали, що Європу реформи не хвилюють і все одно будуть гроші, зброя та євроінтеграція, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Про це в ефірі Еспресо заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

Вона прокоментувала реакцію наших західних союзників.

"Я думаю, вони в легкому шоці, вони не очікували, що буде таке згортання швидке базових фундаментальних речей. І ще раз, слова єврокомісарки Марти Кос - це підтвердження, що в основі нашого євроінтеграційного треку - це спочатку безвіз, потім статус кандидата, відкриття кластерів переговорних - були закладені саме ці незалежні антикорупційні інституції НАБУ і САП без впливу генерального прокурора", - сказала Каленюк.

Вона наголосила, що, коли вибивають основу, то не можна рухатись далі.

"Відбувається повномасштабний відкат. Я думаю, що відбувається зараз комунікація і на непублічному рівні, на рівні лідерів зі сторони Європейського Союзу з нашою владою. Мені здається, у Володимира Олександровича Зеленського і у Єрмака, його вірного слуги, було відчуття, що якщо з ними Макрон, Мерц, Стармер і Метта Фредеріксен не говорять про реформи, то Європу реформи не хвилюють, і всі їм все винні, і все одно буде євроінтеграційний трек, і все одно буде зброя, і все одно будуть гроші. Головне, просто мати гарні відносини з Трампом і втриматися Зеленському від того, щоб постійно реагувати емоційно у твіттері на всі пости Трампа", - підсумувала активістка.

Закон №12414: що передувало

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Йдеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Зеленський 23 липня провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів після ухвалення закону, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП.

Коментуючи ухвалений закон щодо НАБУ і САП, генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що незалежність цих інституцій не зникла.